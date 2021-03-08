Bu istasyon diğerlerinden farklı 'Kadın isterse yapar' diye yola çıktı, kadınlara ekmek kapısı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu istasyon diğerlerinden farklı 'Kadın isterse yapar' diye yola çıktı, kadınlara ekmek kapısı oldu

İHA

Bu istasyon diğerlerinden farklı 'Kadın isterse yapar' diye yola çıktı, kadınlara ekmek kapısı oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarının tamamı kadınlardan oluşuyor. 'Kadın isterse yapar' parolası ile yola çıkan ve Aydın'da bir ilk olan kadın çalışanlar yaptıkları işle müşterilerden de takdir topluyor.
AydınMuğla Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda akaryakıt satış görevlisi, oto yıkamacı ve market çalışanları kadınlardan oluşuyor. 25 yaşındaki iş kadını Melisa Tokat'ın işletmeciliğini yaptığı ve iş hayatındaki cinsiyet ayrımcılığına son verilen akaryakıt istasyonunda çalışan kadınlar müşterilerden de olumlu tepkiler alıyor. Özellikle kadın sürücüler tarafından en çok tercih edilen akaryakıt istasyonunda her vardiya değişiminde akaryakıt pompaları bezlerle siliniyor, markette temizlik yapılıyor. İlerleyen zamanlarda çalışan kadın sayısını arttırmayı planladıklarını ifade eden Tokat'ın masasında da ekipte yer almak isteyen çok sayıda kadının da iş başvuruları bulunuyor.

"Kadının eli değen her iş güzelleşir"
Aile mesleğini devam ettiren akaryakıt istasyonu işletmecisi 25 yaşındaki Melisa Tokat, kadının elinin değdiği her işin güzelleşeceğini ifade ederek, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün tüm kadınlar için özel bir gün ama bugünün bizim için ayrı bir önemi var. ‘Kadın isterse yapar’ diyerek yola çıktık ve çok güzel işler yaptık, güzel geri dönüşler alıyoruz. Araç yıkamadan, akaryakıt satış görevlimize kadar tüm çalışanlarımız kadın. Kadın eli değen her iş güzelleşir. Bizler de buna inanarak sadece kadın çalışanlardan oluşan bir akaryakıt istasyonu açtık. 10 kadına istihdam sağlıyoruz. İş başvurularımız da oldukça fazla. Ben de bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. Birçok kadın burada çalışmak, her işi yapabileceğini göstermek istiyor” dedi.
Hedeflerinin kadın çalışan sayısını arttırmak olduğunu kaydeden Tokat, "Başta herkes görünce şaşırıyor. Özellikle kadının araba yıkamasını yadırgıyorlar. Yıkama işi bitince de ‘başka yere gitmeyiz artık’ demeye başlıyorlar. Kadınlarımız ev temizliğini nasıl detaylı yapıyorlarsa burada da aynı şekilde özverili ve detaylı bir şekilde işlerini yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde kadın çalışan sayımızı arttırmayı planlıyoruz" diye konuşarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

"İşlerini severek yapıyorlar"
Fönlü saçları, ojeli tırnakları ile akaryakıt istasyonunda çalışan kadın çalışanlar müşteriler tarafından önce yadırgandıklarını sonra da tebrik edildiklerini belirtti. Kadın işi diye bir işin olmadığını ifade eden akaryakıt istasyonu çalışanı Saliha Sel, "9 aydır bu istasyonda çalışıyorum. Her sabah işime severek geliyorum. Bize her gelen müşterimiz hemen hemen bu işi nasıl yapabildiğimizi soruyor. Hatta bazıları da ‘bu işi kadınlar yapamaz evinize gidip oturun’ diyenler bile oluyor. Bunun yanında buradan geçerken bizleri görüp tebrik etmek için gelen müşterilerimiz de var. Bizler de bunun sadece erkek işi olmadığını, kadınların her alanda en güzel şekilde çalışabileceğini tüm Türkiye’ye duyurmak için buradayız. İşverenimiz Melisa hanıma da bir kadın. Kendisi de bize çok büyük destek sağlıyor. Biz bu işi onun sayesinde sevdik. Kendisine bizlere iş imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi.
7 aydır akaryakıt istasyonunda satış görevlisi olarak çalışan Gizem Uz, “İşimi çok seviyorum. Her ne kadar bu iş erkek işi gibi görünse de biz bunu tüm dünyaya kadınların her işi başarabileceğini göstermek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

"Depolar dolu, müşteriler mutlu"
Akaryakıt istasyonuna gelen kadın müşteriler ise hemcinslerinin böyle işlerde çalışmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, tüm kadın çalışanları desteklediklerini ifade cettiler.
Akaryakıt istasyonu müşterilerinden İsmail Türkal ise “Hepsinden Allah razı olsun. Erkeklerden daha üstünler, daha titizler, daha çalışkanlar ve en önemlisi de sempatikler. Buraya ne zaman gelsem bir dediğimi ikiletmiyorlar. Kadınların her alanda çalışmalarından çok memnun oluyorum. Kadınların olduğu yerde bereket olur, düzen olur. Caddenin karşısında oturuyorum, eşim her gün pencereden bakıyor buradaki çalışanları izliyor. Her seferinde o da buradakileri tebrik ediyor. Her yerde şoförlükte, sanayide kadınların olması ve kadın çalışanların çoğalması bizleri mutlu eder” dedi.
Ayrıca akaryakıt istasyonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, yakıt almaya gelen bayan müşterilere kırmızı karanfil takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler’de kadınlar unutulmadı
YEREL HABERLER Efeler’de kadınlar unutulmadı
Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile ...
39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı
YEREL HABERLER 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot ...
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya ...
Efeler Belediyesi’nin 8 Mart videosu takdir topladı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nin 8 Mart videosu takdir topladı
Sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi
YEREL HABERLER Sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi
Başkan Ömer Günel’den kadın çalışanlara 8 Mart jesti
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel’den kadın çalışanlara 8 Mart jesti
Milletvekili Savaş; Kadınlarımız adına reform niteliğinde değişiklikleri hayata geçirdik
YEREL HABERLER Milletvekili Savaş; Kadınlarımız adına reform ...
39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı
YEREL HABERLER 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot ...
İncirliova Belediye Başkanı Kaya’ya 60 gün uzaklaştırma cezası
YEREL HABERLER İncirliova Belediye Başkanı Kaya’ya 60 gün ...
Didim’de kıyılar gönüllüler tarafından temizlendi
YEREL HABERLER Didim’de kıyılar gönüllüler tarafından temizlendi
Didim belediyesinden spora destek
YEREL HABERLER Didim belediyesinden spora destek
Milletvekili Savaş; Kadınlarımız adına reform niteliğinde değişiklikleri hayata geçirdik
YEREL HABERLER Milletvekili Savaş; Kadınlarımız adına reform ...
Kadın olmanın en zor hali, bu görüntüler yarım asır önce değil 2021'de çekildi Dört çocuk annesi Kezban, masum isteğini kimseye duyuramadı
YEREL HABERLER Kadın olmanın en zor hali, bu görüntüler yarım asır ...
Kuşadası'nda 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Efeler Belediyesi karantinada olan sokağı ilaçladı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi karantinada olan sokağı ilaçladı
Didim’de trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Didim’de trafik kazası: 7 yaralı
Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi
YEREL HABERLER Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, "Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır"
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, "Kadınlarımız, ...
Başkan Güler; Kadınlarımız aynı zamanda gelecek nesillerin mimarlarıdır
YEREL HABERLER Başkan Güler; Kadınlarımız aynı zamanda gelecek ...
Acılı anne hırsızlara seslendi: “Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi” Emre ailesi 4 yıldır güvenlik kamerasına yansıyan kayıtların çözülmesini bekliyor
YEREL HABERLER Acılı anne hırsızlara seslendi: “Çaldığınız paralar ...
Başkan Günel’den kadın çalışanlara 8 Mart jesti
YEREL HABERLER Başkan Günel’den kadın çalışanlara 8 Mart jesti
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, kadınları unutmadı Alıcık, "Kadınlar güçlensin, Türkiye büyüsün"
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, kadınları ...
Meteoroloji’den Aydın’a 'zirai don' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji’den Aydın’a 'zirai don' uyarısı