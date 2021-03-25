Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Aydın'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı ile kendini gösterdi.

Kar yağışı Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Yenipazar, Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinin yüksek kesimlerini etkisi altına aldı. Evlerin çatıları başta olmak üzere her yeri beyaza bürüyen kar yağışı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan Aydın'da sevinçle karşılandı. Vatandaşlar kar altında hatıra fotoğrafı çektirmek için kendilerini dışarı atarken, fotoğrafları sosyal medyadan 'çok şükür' notu düşerek paylaştı.

"Meteoroloji uyarmıştı"

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Aydın’da kuvvetli yağış ve fırtına, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı görülmesi beklendiği açıklanmış, çiftçiler de 27 Mart Cumartesi sabah saatlerine kadar zirai dona karşı uyarılmıştı.



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