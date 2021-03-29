Aydın çileğinin sofralara yolculuğu başladı

Türkiye’nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da üreticiler çilek hasadına kurban kesip dua ederek başladı. Kilosu 10 TL’den satılan çilekte rekoltenin ise geçen seneye göre düşük olduğu ifade edildi.

Türkiye, dünyada en fazla çilek üretiminin yapıldığı ülkeler arasında yer alırken, Mersin’den sonra Antalya ile ikinciliği paylaşan Aydın’da çilek hasadına kurban kesilerek başlandı. Çilek üreticileri son haftalarda etkili olan soğuk hava nedeniyle görülen don vakalarının üretimi etkilediğini, rekoltenin geçen seneye oranla düşük olduğunu ifade etti.

Menderes Ovası'nın bereketli topraklarında çilek üretimi gerçekleştiren Barış Şenses, ilk hasada kurban keserek, dualarla başladıklarını ifade etti. Şenses, son haftalarda görülen soğuk havanın üretimi olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Yaklaşık 23 gün önce bir don olayı atlattık, çok uğraştık. Ağustos ayından bu yana uğraşıyoruz. Bugün dualarla ilk hasadı yaptık. Bugün hasat yaptığımız bahçede verim güzel ama, diğer bahçelerin bazıları soğuk havadan etkilenmiş durumda, o yüzden rekolte bu yıl çok az. Ekili alanlarda farklılıklar var, hepsi birbirini tutmuyor. Şimdi yaptığımız çilekleri ihracata işliyoruz. Kilosu 10 TL’den veriyoruz. Rakamlar çok güzel ama böyle giderse. Geçen seneki rakamlara baktığımızda 6, 7 TL, bu yılki fiyatlar güzel ama ilerleyen günlerde bu fiyatlar düşebilir. Tabi bizim bir firma ile anlaşmamız var. Bu firma henüz alıma başlamadığı için ihracata gönderiyoruz” dedi.

Çilek toplamak için sabah erken saatlerde işe koyulan kadınlardan Sevinç Ova ise “4 yıldır çilek toplama işi yapıyorum. Ürünler güzel, inşallah böyle devam eder. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorlukları var ama işini sevdikten sonra bunun bir önemi yok” diye konuştu.

Aydın’da çilek hasadının yaz boyunca devam edeceği öğrenildi.

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