Enver Reis Caddesi’nde yenileme çalışmaları tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak’ta sürdürülen yenileme çalışmaları sona erdi. Sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından yol çizgilerinin de çekilmesiyle bölgenin alt ve üst yapısı uzun yıllar boyunca sorun olmaktan çıktı.



Kuşadası Belediyesi öncülüğünde kentin alt ve üst yapısını yenilemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi’nde yer alan Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak’ta yaklaşık iki aydır sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Dört farklı kurumun eş zamanlı çalıştığı bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından şebeke suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise yağmur suyu hattı döşendi.



İlgili kurumlarca telefon, internet ve elektrik kablolarının da yenilendiği caddede, olası toprak kaymalarını önlemek amacı ile istinat duvarı örüldü. Alt yapı çalışmalarının ve zemin düzenlemesinin tamamlanmasının ardından ise bölgeye Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 7 bin metrekare sıcak asfalt döküldü. Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak’ta ayrıca kaldırım ve bordür döşeme işlemleri tamamlandı. Son olarak yol çizgilerinin de çekilmesiyle bölgenin alt ve üst yapısı bütünüyle yenilenmiş oldu.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 7 gün 24 esasına göre sürdürülen çalışmalarla kentin bir bölgesini daha yenilemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak’ta yaklaşık iki aydır sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarını tamamladık. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlar ile gecegündüz demeden mesai harcayan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarımız kentimizin farklı noktalarında devam edecek” dedi.

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