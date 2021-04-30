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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

İHA

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Emeği ile hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden tüm işçilerim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günleri'ni tebrik eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık mesajında şu ifadelere yer verdi; "Biz 1 Mayıs denilince, 'işçiye ücretini teri kurumadan veriniz' ilkesi ile alın terine kıymet veren, dayanışmayı, yardımlaşmayı, birliği, ahlaki mücadeleyi öne çıkaran ve iş hayatının ihtiyaçlarına samimiyetle eğilmenin en güzel örneği olan Ahi'ilk kültürümüzün günümüze yansıtıldığı değerli bir gün olarak addediyoruz. Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve milletçe elde ettiğimiz toplam milli gelire büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanımızla birlikte gururla idrak ettiğimiz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. İş önlüğündeki, elindeki , alnındaki kutlu emek lekeleri ile , helal kazancını elde etmenin arayışında olan ve emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan kardeşlerimizin , başları dik, kalpleri temiz, alınları paktır. Bu duygu ve düşüncelerle, çıraklarımızın, kalfalarımızın, usta ve usta öğreticilerimizin ve tüm emekçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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