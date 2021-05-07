Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişinin evlerinde ruhsatsız silah ele geçti

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam şüphe üzerine bir otomobili İkiçeşmelik Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ön koltuktaki poşette 108 gram metamfetamin ile 3 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobildeki V.S. ile H.E. gözaltına alındı. Aynı mahallede oturan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise yatak odasının zeminindeki gizli bölmede 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 69 mermi ve 46 fişek ile çalıntı olduğu belirlenen 6 cep telefonu ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-05-07 14:28:36
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