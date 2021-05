CHP heyeti Nazilli'de kuraklık ile ilgili incelemelerde bulundu

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tarımsal kuraklığın oluşturduğu zararları incelemek üzere Denizli’den sonra geldiği Aydın’da, merkez Efeler ilçesi ve Nazilli ilçesinde incelemelerde bulundu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, çiftçi ve üreticilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek üzere Nazilli’ye geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi olan Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Özcan Aygun’a Nazilli ziyaretinde CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Arslan, meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

CHP’li heyet, önce Nazilli Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Nazilli Ziraat Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet İzgü, Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu ve oda üyesi çiftçilerle bir araya geldi. Ziyarette bölgedeki çiftçilerin sorunları, yaşanan kuraklık ve çözüm yollarına dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan İzgü, çiftçinin yaşadığı sorunları dile getirdi. Vekil Aygün’de CHP’nin tarım politikalarından söz ederek çözümün kendilerinde olduğunu söyledi. CHP’li heyet daha sonra Nazilli’ye bağlı Yazırlı Mahallesi’nde ve Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi’nde çiftçi ve vatandaşlarla buluştu. 4 gün önce tarım deposu yanan Oktay Göktepe’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Nazilli ziyaretinde Halk Ege Et’in 15. şubesi olan Zafer Şubesi’ni ziyaret eden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uyguladığını söyledi. CHP’li heyeti karşılayan Halk Ege Et Genel Müdürü Mustafa İsmet Müren, CHP’li Milletvekili Aygun, İl Başkanı Ali Çankır ve İlçe Başkanı Serdar Alptekin’e şubeyi gezdirirken çeşitli bilgiler sundu.

Halk Ege Et Nazilli şubesinde incelemelerde bulunan ve alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet eden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Et Süt Kurumu hayvancılarımızın hayvanlarını kesme süresiyle ilgili 45 ay süreler verirken burada hiç öyle bir sıkıntı yok. Bu kurumumuz vatandaşımızla anlaşıp söylediği tarihte hayvanını kesip ödemesini yapıyor. Bu şekilde iki taraf da mutlu oluyor ama asıl mutlu olan kesim vatandaşlarımız” diye konuştu.

Vatandaşların da memnun olduğunu görmekten mutlu olduğunu söyleyen Aygun, “Vatandaşına en iyi şekilde kaliteli ve sağlıklı hizmet götürüyorsanız doğru iş yapılıyor demektir. Çerçioğlu’nu, üreticiden ve halktan yana olan bu tutumu için tebrik ediyorum. Et ve Süt Kurumu’nun yapamadığını yapmıştır” dedi.

Halk Ege Et’in şubelerinin artmasından mutlu olacağını kaydeden Aygun, “Burada amaç hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak. Özlem başkan burada boşuna seçilmemiş. Başkanın başarısı saman alevi gibi parlayan günü birlik başarı değil. Nakış işler gibi işlemiş ve yaptığı yatırımlarla Aydın’ı güzelleştirmeye devam ediyor. Ben buradan Özlem başkanımızı ve ekibini kutluyorum” dedi.

