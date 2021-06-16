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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel, "Sıfır işgaliyeden taviz vermeyeceğiz"

İHA

Başkan Günel, "Sıfır işgaliyeden taviz vermeyeceğiz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü personeli ile koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, “Sıfır işgaliyeden taviz vermeyeceğiz. 2 yıl önce aldığımız kararlar geçerliliğini koruyor. Eğer bir esnafa veya çalışanına ait motosikleti trafiğe kapalı bir alanda görürseniz cezai işlem uygulayın” dedi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin turistik çarşılarında başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Ömer Günel, yaz sezonunun da başlamasının ardından Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir koordinasyon toplantısı yaptı. Erkan Yücel Sahnesi’ndeki toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Batçıoğlu ile Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri ve Zabıta Müdürü Nuri Can katıldı. Toplantıda sadece yaya trafiğine açık olan alanlarda motorlu araç girişine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

Araç trafiğine kapalı olan alanlara motorlu araç girişine asla izin verilmeyeceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Kentimizde motosikletler tüm yaya yollarını ve vatandaşlarımızın dinlenme alanlarını işgal ediyor. Bu konuda takibi sıklaştıracağız. Özellikle çarşı esnafı motosikletlerin sadece yaya trafiğine açık olan cadde ve sokaklara girmesinden yakınıyor. Fakat bana gelen bilgilere göre, o cadde ve sokaklara en çok esnaf motosikletleriyle giriyor. Sizden bu durumu takip etmenizi istiyorum. Eğer bir esnafa veya çalışanına ait motosikleti trafiğe kapalı bir alanda görürseniz cezai işlem uygulayın. Esnafa bu konuda yaptırımımız artık daha sert olacak” dedi.

Tek amaçlarının Kuşadası’nı daha güzel bir hale getirmek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sıfır İşgaliyeden taviz vermeyeceğiz. 2 yıl önce aldığımız kararlar geçerliliğini koruyor. Sizlerden sıfır işgaliye kurallarına uymayanlara gerekli uyarılarda bulunup, devam etmesi durumunda cezai işlem uygulamanızı istiyorum. Zabıta arkadaşlarım kente benim gözümle bakmalılar. Her türlü aksiliği görmeli, ilgili birimlere iletmeliler. Kentte yaşanan alt ve üst yapıyla ilgili tüm aksilikler Kuşadası Belediyesi personelini ilgilendirir. Seyyar düzeni komple değişti. Eski dönemlerde olduğu gibi düzensiz bir seyyar sistemimiz yok. Tüm seyyarlar Zabıta Müdürlüğü’ne kayıtlı. Eskisi gibi şunun tanıdığı bunun akrabası yok. Seyyar satıcılığın ucunun kaçması kente büyük zarar verir. Seyyarla ilgili çalışmalarımızı bu hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Dilenci ve parfüm satanlara karşı da tavrımız net. Asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Zabıta Müdürlüğü personelinin çalışmalarından memnun olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “2 yılı aşkın süredir birlikte çalışıyoruz. Çalışma tarzımız tamamen değişti. Bunu sizlerde yaşayarak gördünüz. Kuşadası’nda çok güçlü bir değişim çalışması yürütüyoruz. Bu süreçte güçlü ve dirençli zabıtaya ihtiyacımız var. Zabıta Müdürlüğü’nü çok önemsiyorum. Çünkü zabıta olmazsa belediye kendi gücünü gösteremez. Başarılı iki sene geçirdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Benim personelim en iyisini hak ediyor. Sizin özlük haklarınızı korumak bizim öncelikli görevimiz. Zabıta personelime dışarıdan gelecek her türlü tehditle bizzat ben mücadele edeceğim. Personelimin ayağı taşa değse annesinden babasından önce yanında beni bulur” dedi.

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