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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Otizm Destek Merkezi' ailelere derman oldu

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Otizm Destek Merkezi' ailelere derman oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’ın eğitim hayatına kazandırdığı Otizm Destek Merkezi, otizmli bireylerin aileleri için derman oldu. Çocuklarının aldığı kaliteli eğitimden oldukça memnun olan aileler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinin sosyal belediyeciliği tam anlamı ile yansıttığını belirtti.

Çocuk dostu belediyecilik anlayışı ile spor, sanat ve eğitim alanında yatırımlar gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'de otizm çalışmalarının en köklü kurumu olan Tohum Otizm Vakfı ile işbirliği yaparak geçtiğimiz aylarda 012 yaş aralığındaki çocukların eğitim aldığı Otizm Destek Merkezi’nin açılışını yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açılış konuşmasında, “Her 54 çocuktan bir tanesi otizmli, yani bizlerin bu konuya üzerinde ciddi anlamda eğilmemiz gerekiyor. Eğer biz çocuklarımızın otizme yakalandığını erken teşhis edebilirsek ve iyi bir eğitim aldırabilirsek çocuklarımız otizmden kurtulabilir. İşte biz buradan yola çıkarak, bu merkezi açtık” diyerek hem erken teşhis hem de gelişim sürecindeki çocukların eğitimi konusu üzerinde özenle durmuştu.

Otizm Destek Merkezi’nde eğitim alan çocukların aileleri, alınan eğitimle birlikte çocuklarında büyük değişimlerin yaşandığına dikkat çekiyor. Özel eğitim öğretmeni, spor öğretmeni, dil ve konuşma terapisti, psikolog ve ergoterapist eşliğinde gerekli eğitimleri alan çocuklar Destek Merkezi’nde mutlulukla ayrılıyor.

“Bütün ailelerin bundan faydalanmasını isterim”
Hem ekonomik olarak rahatladıklarını hem de uzmanlardan eğitim desteği aldıklarını belirten Zeynep Çınar, “Daha yoğun bir program ile bu çocuklar iyileştirilebilir. Buraya bir başvuru yaptık, bizi geri çevirmediler. Şimdi daha iyi bir sürece girdik çünkü ailelerin maddi olanaklarının çok iyi olması gerekiyor. Özel ders fiyatları 250 liradan başlıyor, 600 liraya kadar maalesef çıkıyor. Bunu da karşılamak biraz zor. Özlem hanım böyle bir kompleks kurarak destek verdi. Ergoterapist Aydın’da sadece 2 tane, birisi burada diğeri Didim’de. Ergoterapiste bizim çocuklarımızın genelinin ihtiyacı var ama birçok kurumda yok. Burada ergoterapist olması bize cazip geldi ve biz de burayı tercih ettik. Biz çok memnunuz, bütün ailelerin bundan faydalanmasını isterim” dedi.

Ailelerin de desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Zeynep Çınar, “Buradaki psikoloğumuz bizimle iletişim halinde, her geldiğimizde bizlerin hem hatırını sorar hem de çocuklarımızı sorar. Çocuklar kadar bizim de desteğe ihtiyacımız var. Özlem hanıma öncelikle teşekkür ederiz. Bizim gibi aileleri düşünüp böyle bir kompleks ve böylesine iyi, disiplinli öğretmenleri bir araya getirdiği için” şeklinde konuştu.

“Özlem Hanımla yürüyoruz bu süreci aşacağız”
Çocukların aldığı eğitimin yanı sıra ailelilerin de öğrenim süreci içinde olduklarına dikkat çeken Hüseyin Çınar, “Özlem hanımın bu şekilde desteği ile anne babalara vermiş olduğu kitapçıklarla, otizmin ne olduğunu, öğretmenlerimizin, hizmet veren arkadaşlarımızı bilgi birikimleri ile biz çocuklarımıza nasıl davranacağımızı öğrendik. Öğretmenlerimiz bir anne ve baba gibi bizimle ilgileniyor. Öğretmenlerimiz akşamları whatsapptan oğlumuzun neler yaptığının videolarını istiyorlar. Bunlar bizim hoşumuza gidiyor. Özlem hanımın sağladığı bu destekten sonra bilgili bir anne ve baba ve önümüzde Özlem Hanımla yürüyoruz bu süreci aşacağız. Böyle bir kompleksi Aydın’ımıza kazandırdığı için Özlem Çerçioğlu’na öncelikle çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Bunu düşünen birileri varmış”
Çocuklarında gelişimden duyduklarını ve bu aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Nuray Çınar, “Anne olarak ben çok memnunu kaldım, oğlumuz buradan mutlu bir şekilde geliyor. Eve gittiği zamanda konuşmaya devam ediyor. Birkaç hafta olmasına rağmen gelişimi hemen fark ettim. Bunu yapan ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bir ihtiyaçtı. Burada sporun desteklemesi çocukta iletişimi arttırdı. Çerçioğlu’nun bunu desteklemesi, bunu düşünen birileri varmış. Bizim çocuklarımız için, beni çok gururlandırdı, bütün anneler için Burası özel bir hizmet gibi, ben Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim.” derken, baba İzzet Çınar da “Şuanda hizmet ve belediyecilik diyorsanız, bu şekilde olması gerekiyor. İhtiyacı olanın ihtiyacını vermeye çalışmak demektir” şeklinde konuştu.

“Çok severek geliyor, mutlu olarak ayrılıyoruz”
Otizm Destek Merkezi’ne çocuğunun tüm isteği ile geldiğini belirten Dicle Bozkurt, “Gerçekten çok memnunuz, çok mutlu olarak, sevinerek geliyor. Haftanın iki günü geliyoruz buraya, öğretmenlerimiz güler yüzlüler ve ilgililer, gayet memnunuz. Çocuklar mutlu ve koşarak sana geliyor. Oğlum bir şey istemediği zaman zorla da yaptırsam istemez ama çok severek geliyor, mutlu olarak ayrılıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Oğlum okuyup yazabiliyordu, daha da hızlandı”
Alınan derslerle birlikte çocuğunda yaşadığı ilerlemeye dikkat çeken Nazik Tuncer, “Çocuklarla birebir ilgileniliyor. Velilere çocuklarının nasıl olduğu soruluyor. Eğitimi verelim de geçelim prosedürü yok. Burada hem spor eğitimi, hem de dil, konuşma, yazma ve okuma eğitimi alıyoruz. Okulda öğrendikleri burada tekrarlanabiliyor. Oğlum okuyup yazabiliyordu, daha da hızlandı. Normal okuluna da buraya da düzenli gelmeye çalışıyorum. 5 saat ekstra ders alması çocukların ilerlemesi demek, minnettarız Özlem Hanıma başka bir şey diyemiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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