Vali Aksoy'un 'Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy'un 'Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' mesajı

İHA

Vali Aksoy'un 'Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, "Uyuşturucu madde bağımlılığı, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini 'Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' olarak kabul ettiğini belirtti. Bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak ve toplum bilincini artırmak amacıyla her yıl Haziran tarihinde, dünyada ve ülkemizde yapılan etkinliklerde, sağlıklı yaşam davranışlarının önemi vurgulanmakta ve uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekildiğini ifade eden Vali Aksoy, " Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı sağlık sorunlarından ibaret olmayıp; çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. Toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit ederek, maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır. İlimizde valiliğimiz koordinasyonunda, bağımlılıkla mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun olarak; Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Teknik Çalışma Grupları ve tüm İlçelerimizde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Kurulları oluşturulmuş ve bu kurullarımız belirli aralıklarla toplantılar gerçekleştirmektedir. Ayrıca 'Aydın İli 20182023 Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı' hazırlanmış ve Eylem Planına uygun olarak faaliyetler yürütülmektedir. Sokak satıcılarıyla mücadelede, vatandaş gözetimini ve katkısını sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi'ne başlanmıştır. Vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir biçimde karşılanarak, takip edilmesinin hedeflendiği Açık Kapı Projesi çalışmaları, Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır. Söz konusu proje kapsamında vatandaşlarımızca doğrudan veya elektronik ortamda yapılan başvurular, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda titizlikle takip edilmektedir" dedi.

Suçun önleyici boyutu esas alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Narkotim Projesi kapsamında, Aydın'da da kurulan Narkotim ekipleri ve personelleri sokakta aktif olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirten Aksoy, "Uyuşturucu kullanan bireyler, aileler ya da toplumun diğer fertlerinin 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti alabilecekleri ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı, tedavi birimleri ile devletin diğer organları arasında iletişimi sağlayarak, arayan kişinin ihtiyacına göre hizmet sunan bir çözüm merkezi olarak görev yapmaktadır. Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarımızın ihmal veya istismar edilmelerini engellemek, madde bağımlılığı da dahil olmak üzere sokağın her türlü tehlikesine karşı onları korumak ve eğitim haklarının engellenmesini önlemek amacıyla İlimizde başlatılan çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Güvenlik birimlerimiz, halkımızın da desteği ile aileleri, gençleri, çocukları uyuşturucudan korumak için ellerinden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Fakat bu konuda yapılacak tüm çalışmalarda, anne ve babaların da bu çalışmaların içinde yer almaları ve güvenlik birimlerimize destek olmaları ile başarıya ulaşılabileceği unutulmamalıdır. Nihai amacımız, başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tamamını her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nün, geleceğimiz olarak gördüğümüz evlatlarımızı uyuşturucu madde bağımlılığından korumak adına yürütülen çalışmaların başarıya ulaşması için bir vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lokma döktürdü, yargılanmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Lokma döktürdü, yargılanmaktan kurtuldu
Hastane personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Hastane personeline yangın eğitimi verildi
Görme engelliler Afrodisyas’ı gönül gözü ile görmek istiyor Tarihi eserleri görme engellilerin de ziyaret edebilmesi için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Görme engelliler Afrodisyas’ı gönül gözü ile görmek ...
Aydın’da moto kuryeler bilgilendirildi Artan motosiklet kullanımı ile birlikte ekipmanın önemine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Aydın’da moto kuryeler bilgilendirildi Artan ...
İncir ağaçlarının bakımı için babasının evine geldi, çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER İncir ağaçlarının bakımı için babasının evine geldi, ...
Nazilli’de ev yangını: 1 ölü
YEREL HABERLER Nazilli’de ev yangını: 1 ölü
Aydın'da zeytinlik alanda yangın
YEREL HABERLER Aydın'da zeytinlik alanda yangın
Nazilli Belediyesi ile AFAD afetzede vatandaşın maddi manevi yanında
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi ile AFAD afetzede vatandaşın maddi ...
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş
YEREL HABERLER Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam ...
ADÜ İletişim Fakültesi Üç Yeni Lisansüstü Programı ile akademik alandaki etki ağını genişletiyor
YEREL HABERLER ADÜ İletişim Fakültesi Üç Yeni Lisansüstü Programı ...
Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu ...
Aydın’da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın’da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim ...
Kuşadası’nda hizmet her kesime ulaşıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda hizmet her kesime ulaşıyor
Karacasu’da ’Kırmızı Eller’ çalıştayı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Karacasu’da ’Kırmızı Eller’ çalıştayı hazırlıkları ...
Başkan Atay, Efeler halkını tiyatroyla buluşturdu
YEREL HABERLER Başkan Atay, Efeler halkını tiyatroyla buluşturdu
Aydın'da araç yangını
YEREL HABERLER Aydın'da araç yangını
Aydın Büyükşehir bürokratları 'Büyükşehir Sahada' projesi kapsamında vatandaşları dinliyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir bürokratları 'Büyükşehir Sahada' ...
Bozdoğan Biresse’de köylüler yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Bozdoğan Biresse’de köylüler yağmur duasına çıktı
Zarar gören elektrik direklerine anında müdahale
YEREL HABERLER Zarar gören elektrik direklerine anında müdahale
Aydın'da aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın'da aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor
Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır
YEREL HABERLER Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır
Didim’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu operasyonu
Pandemi evde bırakınca, içindeki sanatçıyı keşfetti
YEREL HABERLER Pandemi evde bırakınca, içindeki sanatçıyı keşfetti
Nazilli Belediyespor'dan siftah
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan siftah