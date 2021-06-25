Aşıya gelen gençler misafir edildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kovid19 aşısı yaptırmaya gelen gençler Toplum Sağlığı Merkezi’nde misafir edilerek ağırlandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın bugün itibariyle 18 yaş üstüne Kovid19 aşılamasının başlayacağını duyurmasının ardından Aydın’da gençler aşı olmak için sağlık kuruluşlarından randevu almaya başladı.

Karacasu İlçe Devlet Hastanesinin ikinci katında bulunan Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi’nde 18 yaş üstü vatandaşlara Biontech aşısı randevusuz olarak yapılıyor. Biontech aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar hafta içi boyunca Karacasu Toplum Sağlığı Merkezine başvurabilecek.

Karacasu ilçesinde de aşı yaptırmak için hastaneye gelen gençleri Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Onur Doran makamında ağırladı. Aşı sırası gelip aşılarını olan ve arkadaşlarını da aşıya davet eden gençleri misafir eden Doran, gençlere duyarlı davranışlardan dolayı teşekkür etti.

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