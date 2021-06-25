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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD gönüllüleri aldıkları eğitimlerle uzmanlaşıyorlar

İHA

AFAD gönüllüleri aldıkları eğitimlerle uzmanlaşıyorlar

AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında Aydın ilindeki AFAD gönüllüleri aldıkları eğitimlerle uzmanlaşıyor. Online olarak verilen eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimlerini de tamamlayan gönüllüler, olası bir afete karşı hazır hale geliyor.

AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla, görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedefleniyor. AFAD Gönüllü Eğitim Programı, çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşurken, üç modülden oluşan eğitim programıyla seviye seviye AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını planlanıyor. Aydın'da kayıtlı 3 bin 700’ ü aşkın gönüllüden ilk 20 kişilik gruba uygulamalı olarak verilen İlkyardım, Barınma ve İnsani Yardım, Yangın ve Hafif Arama Kurtarma eğitimleri tamamlanırken, gönüllüler hem teorik hem de pratik olarak hazır hale geliyor.

Depremde çaresiz olmak ve yardım beklemenin çok zor olduğunu ifade eden AFAD Gönüllüsü Sevda Toprakçıoğlu, "Bir kaç depremi yaşadım. Depremde çaresiz olmak, yardım beklemek çok zor. Hem ekiplere yardımcı olabilmek hem de kendi çevremize yardımcı olabilmek amacıyla bunu bir insani görev olarak düşünüyorum. O yüzden de gönüllü oldum. 5 günlük bir eğitim aldık. İlk 2 günümüz tamamen teorikti daha sonra saha eğitimlerimizi aldık. İp bağlama, yangın söndürme ve bugün en son da enkaza girdik. Bizim için oldukça verimli bir eğitim oldu. Aldığımız ekipler kapsamında AFAD çalışanlarının ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını da yaşayarak anlamış olduk. AFAD müdürümüz Ramazan Harman bey olmak üzere tüm eğitmenlerimize verdikleri eğitimler için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Deprem anında insanların yardımına koşabilmek için AFAD gönüllüsü olduğunu belirten Tuğçe Gündoğdu, "Bazı depremleri hissettim. O an çok çaresiz kalıyorsunuz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yıkıcı depremlerde bina içerisinde, göçük altında kalan insanların neler hissettiğini düşünemiyorum bile. Burada hem teorik hem de saha eğitimleri aldık. Çok yararlı bilgiler öğrendik, deprem anında insanlara artık daha tecrübeli bir şekilde yardımcı olabileceğiz" diye konuştu.


Aldıkları eğitimlerin ardından olası afetlerde görev almaya hazır hale geldiklerini kaydeden AFAD Gönüllüsü Mehmet Şerif Acar ise, "Normal yaşamda afet anında insanlara yardımcı olmakla burada bu eğitimleri alarak bilinçli bir şekilde yardımcı olmak arasında dağlar kadar fark var. Burada kullanılan ekipmanları eğitimler yaparak yerinde bire bir öğrendik. Bu eğitimleri almadan bu araçları doğru bir şekilde kullanmak pek mümkün değil. Sağ olsunlar buradaki eğitmenlerimiz de bizimle yakından ilgilendiler, eğitimlerimizi tamamladık. Allah yaşatmasın ancak olası bir afet durumunda afet bölgesinde görev almaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri ise gönüllü eğitimlerinin belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirterek, vatandaşlara AFAD gönüllüsü olma çağrısında bulundu.

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