MY Kolej’de LGS başarısı mutluluğu

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile Aydın Özel My Kolej’de başarı coşkusu yaşandı. Aydın My Kolej olarak; 6 Haziran'da yapılan ve Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği LGS sınavında öğrencilerin büyük çoğunluğunun istediği okula girebileceğini belirten LGS Grubu Rehber Öğretmeni Mehmet Yiğit Bayırlı, “Başta öğrenciöğretmen ve velilerimiz olmak üzere okulumuzda başarının geleneksel hale gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

20202021 eğitim öğretim sürecinin pandemi dolayısıyla daha zorlu geçtiğini belirten Aydın Özel My Kolej LGS Grubu Rehber Öğretmeni Mehmet Yiğit Bayırlı, “LGS maratonunda genel mevcudunun yüzde 60’ının sınav başarısı ile yerleştirilen okullara gidebilecek olmasının mutluluğunu yaşıyor. Aydın My Kolej olarak 20152016 eğitim öğretim yılından günümüze kadar yüzlerce öğrencimizi Aydın Fen Lisesi ve civar illerdeki Fen Liseleri, Koç Lisesi, Proje Okulları ve nitelikli Anadolu Liselerine gönderdik. Özellikle önceki yıllara göre azalan ve katılım seviyesinin 1 milyon 200 bin civarında olduğu LGS sınavında, soruların hepsini doğru cevaplayan öğrencilerin sayısının 97 olduğu açıklandı. Böyle bir durumla karşılaşılınca Yüzde 1’lik dilime 2 öğrencimiz ile katılmamız bizleri oldukça mutlu etmektedir. Aydın ve çevre illerindeki Fen liselerini kazanma başarısı gösteren öğrenci sayımız genel mevcudumuza göre yüzde 35 bandına gelmiştir. Öğrencilerimizin sene başından itibaren bu zorlu süreçte kat ettikleri mesafe bizi fazlasıyla gururlandırmaktadır. Önceki yıllarda kurumumuzun gösterdiği başarıları devam ettirdiğimiz için oldukça huzurluyuz” dedi.

Bayırlı, bu başarılara yenisini eklemek için şimdiden yeni yılın hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.

