Didim'de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı 

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Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Didim ilçesinde Çamlık Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. M.K. yönetimindeki 48 AF 062 plakalı otomobil, F.S.'nin kullandığı 51 DE 595 plakalı otomobil ve Ö.B. yönetimindeki 09 YM 598 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sürücülerden F.S. ile diğer araç sürücüsü M.K.'nın eşi A.K. ile araçta yolcu konumunda bulunan Ş.Ü. sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K. ile Ş.Ü.´nün durumun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2021-07-03 23:18:35



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