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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent Konseyi yeni yönetimi Başkan Atay ile görüştü

İHA

Kent Konseyi yeni yönetimi Başkan Atay ile görüştü

Efeler Kent Konseyi Başkanı Perihan Yıldırım ve Efeler Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret etti. Efeler Kent Konseyi’nin yeni yönetimini Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Atay, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Efeler Kent Konseyi ile Efeler Belediyesi’ni ‘aynı ailenin iki evladı’ olarak niteleyen Başkan Atay, şöyle konuştu; “Efeler Kent Konseyi ile yerel yönetim, yani Efeler Belediyesi, aynı ailenin iki evladı gibi, birleşik bir organ gibi olduğunu düşünüyorum. Birlikte başarılı işler yapacağız. Temel görevimiz kamu görevi. Hepimiz topluma hizmet etmek için, onların hayatını güzelleştirmek, kolaylaştırmak, refahını arttırmak amacıyla bu görevleri yapıyoruz. Umuyorum ki ilerideki günlerde yeni projelerle toplumumuzun karşısına çıkarak güzel işler yapacağız.”
Efeler Belediyesi’nin yeni çalışma, proje ve etkinlikleri hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü: “90 yıllık Toprak Mahsulleri Ofisi binasını Efeler halkına kazandırdık. Efeler halkının orada kültür ve sanatla birlikte olacağı günleri de yaşayacağız. O tarihi binayı insanların sanat aşkını yaşayabilecekleri bir mekan halinde getireceğiz. Aynı zamanda da Efeler ilçemizde çok tarihi binalar, evler var. O evlerin fotoğraflarını çektik. O evlerimizi Efeler halkına kazandıracağız. Oraları müze yapacağız. İlk olarak bir evle anlaştık, kamulaştırdık. Meclisimizden de geçti. Kuvayi Milliye Müzesi’ni yapacağız. Onun inşasını organize etmeye çalışıyoruz. Tarihimize sahip çıkacağız. O tarihimiz içerisindeki güzellikleri de ilkokuldaki çocuklarımız dâhil, büyüklerimizle birlikte paylaşacağız. Aynı zamanda Kasaplar Hali’ni alabilirsek onu da umarım çok güzel bir kültür alanı haline getireceğiz. Kafelerle birlikte, işte o eski ’old town’ denilen, yani şehrin eski hali gibi, onu da o şekilde organize etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Yapacak olduğunuz çalışmalarda her zaman yanınızda olduğumuzu, maddi ve manevi olarak sizleri destekleyeceğimize emin olun. Çünkü yaptığınız hizmetlerin de halk yararına olduğu konusunda en küçük bir şüphemiz yok. Bu çalışmalarımızı ortaklaşa olarak gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.”
Efeler Kent Konseyi Başkanı Perihan Yıldırım ise Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a övgü dolu sözlerle teşekkür ederek şöyle konuştu; “Sevgili Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri; bizim göreve geldiğimizden sonraki ilk resmi etkinliğimiz başkanımızı ziyaret etmek. Biz genel kurul toplantısından önce güzel bir toplantı yaptık ve seçildiğimiz günden bu yana bakıyorum da enerji çok yüksek. Gerçekten hizmet etmek için, Aydın için bir araya gelen yol arkadaşlarıyla birlikte olmak benim için onur verici. Diğer bir gurur meselemiz de Efeler Belediyesi’nin Mehmet Fatih Atay gibi bir belediye başkanı olması. Çünkü biliyoruz ki sunduğumuz sürdürülebilir iş istihdamı sağlayacak projeler, sizlerin öngörüleriyle birlikte askıda kalmayacak. Aydın için, Efelerimiz için yapmamız gereken her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Şimdiden herkese çok teşekkürler.”

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