Kuşadası Belediyesi'nde 7'den 70'e tiyatro eğitimleri başladı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun yeni dönem eğitimleri başladı. Erkan Yücel Sahnesi’nde verilen eğitimlere çocuk, genç ve yetişkin kursiyerler katılıyor.



Sanata ve sanatçıya değer veren Kuşadası Belediye Tiyatrosu, yeni dönem eğitimlerine başladı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimlerde 813 yaş arası kursiyerler Çarşamba günü, 1518 yaş kursiyerler perşembe, yetişkinler ise pazartesi ve perşembe günleri eğitim görüyor. Eylül ayına kadar sürecek olan tiyatro eğitimleri kapsamında kursiyerlere, oyunculuk, diksiyon, doğaçlama, vücut eğitimi ve dans dersleri veriliyor.



Kuşadası Belediyesi'nin gençlere ve sanata her zaman önem verdiğini belirten kursiyerlerden Eylül Yörük, “İleride iyi bir oyuncu olmayı hedefliyorum. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi’nin biz gençlere sunduğu bu fırsatı değerlendirmek istedim. Kuşadası'nda çok güzel şeyler oluyor. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.



Amaçlarının çocuklara tiyatroyu sevdirmek olduğunu ifade eden Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan ise "Pandemi nedeniyle sanatsal çalışmalar bir süre yapılamadı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle biz de Kuşadası Belediyesi olarak her kesime tiyatroyu sevdirmek ve gelecekte iyi tiyatro sanatçıları yetiştirmek için eğitimlere yeniden başladık. Tiyatro eğitimiyle kursiyerler hem sosyalleşiyor hem de kendilerine güvenlerini kazanıyorlar. Disiplinli bir tiyatro eğitiminin ardından tiyatroya gönül vermiş olan kursiyerler, sahneye çıkarak performanslarını sergileyecekler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.