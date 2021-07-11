22 yıllık hasret bitti Kuşadası Gençlikspor 3. lige yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig Play Off Final maçında Kuşadası Gençlikspor İzmir temsilcisi Aliağa FK'yı penaltılar sonucu 42 mağlup ederek 3.lige yükseldi.
Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi Kuşadası gençlikspor 42 kazanarak 3 lige çıktı. Maça hızlı başlayan Kuşadası spor 40.dakikada Abdullah Çınar’ın golü ile 10 önde kapadı, mücadelenin 2.yarısında 55.dakİkasında penaltı kazanan Aliağa FK Özkan Yılmaz ile durumu 11’e 74. Dakika kaleci ile karşı karşıya kalan çağrının şutu direkten döndü.Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti başka gol olmayınca penaltılara geçildi, burada Kuşadası Gençlikspor 42 kazanarak 22 yıl sonra 3.lige çıktı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.