Hurdacı başkan voleybol takımı kurdu



Burhan CEYHAN Murat GÜRKAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı sporla iç içe yaşayan Hayati Kılıçaslan (52), günde 80 kilometre dolaşarak topladığı hurdalarla kurduğu kadın voleybol takımını 2'nci Lig'e çıkarmayı başardı.

Topladığı hurdalarla kurduğu takımın 2'nci Lig'e çıkması bölgede de büyük yankı uyandırdı. Şimdi hedeflerinde 1. Lig var. Kuyucak'a 18 kilometre mesafedeki 850 nüfuslu kırsal Gencelli Mahallesi'nde yaşayan Hayati Kılıçaslan, küçük yaşlarda futbol ve voleybolla tanıştı. İki sporu da yıllarca yapan Kılıçaslan, 1990'da Gencelli Spor Kulübü'nü kurdu. 2003 yılına kadar amatör liglerde yer alan kulüp daha sonra kapatıldı.

Kulübün kapanmasına razı olamayan Hayati Kılıçaslan, 2017'de Gencellispor'u yeniden kurdu. Bu kez Kadın Futbol Takımı kurarak amatörde mücadele verdi, ancak pandemi nedeniyle liglere ara verildi. Sporsuz yapamadığını belirten Başkan Kılıçaslan, bu yıl kadın voleybolunda Bölgesel Lig'e katılan takımların direkt 2'nci Lig'e alınacağını duyunca Aydın'da voleybol oynayan amatör sporculardan oluşan bir takım kurdu. Yaklaşık 10 bin lira harcayarak kurduğu takımla Bölgesel Lig'e katılan hurdacı Başkan, 2'nci Lig'e katılma hakkı kazanınca büyük sevinç yaşadı.

KUYUCAK'A VE SPORA AŞIĞIM

Hurdacı Başkan olmaktan gurur duyduğuna değinen Hayati Kılıçaslan, "Kadın voleybol takımıyla Bölgesel Lig'e katılanların 2'nci Lig'e katılma hakkı doğacağını öğrendik ve hemen bir takım kurdum. Aydın'da amatör takımlarda oynayan voleybolcuları Gencellispor çatısı altında topladım. Üç ayda yapılan çalışmalarla Bölgesel Lig'e katıldık. Üç maç yaptık ezilmedik, çok iyi mücadele ettik. Bu sayede 2'nci Lig'e çıkma hakkı kazandık ve gurur duyduk. 'Hurdacı başkandan 2'nci Lig olur mu?' dediler ama oldu. 1'inci Lig de olur, ardından Sultanlar Ligi de olur. Ben Kuyucak'a ve spora aşığım" dedi.

VATANDAŞLAR DESTEK VERİYOR

Vatandaşların hurdayla destek verdiğini söyleyen Hayati Kılıçaslan, "Nazilli-Gencelli arasında günlük 80 kilometre yol yapıyorum. Her gün 300 kilo civarında hurda topluyorum. Duyarlı vatandaşlar da çok destek oluyor. Günlük ne kazanıyorsam birazını evime ayırıyorum, gerisini Gencellispor'un kalkınmasına harcıyorum. Hedefim topladığım hurdaların geri dönüşüm tesisini kurmak. Eğer bunu başarırsam Sultanlar Ligi'ne oynayacağımıza inanıyorum. Hurda deyip geçmeyelim, bir hurda bir nefes demektir. Tesis kurmam için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan destek, kadın voleybol takımı için de Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istiyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Oyunculardan Nilay Sayar, "Kendisi fazlasıyla spora aşık ve spora olan sevgisinden dolayı tüm fedakarlığıyla ortada olan birisi. Bize elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Bizi hep destekliyor ve arkamızda duruyor. Başkan elinden geleni yapıyor. Biz de bu durumdan çok mutluyuz" dedi.

Takımda orta oyuncu olarak görev yapan Gamze Kıvrak ise, "Başkanımızdan çok gurur duyuyoruz. Bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hayati Kılıçaslan'ın hurda toplamasından görüntü

Voleybol takımın antrenmandan görüntü

Gencelli mahallesinden görüntü

Hayati Kılıçaslan'dan röp

Nilay Sayar röp

Gamze Kıvrak röp

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-07-14 11:09:49



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