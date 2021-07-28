Küresel ısınma Aydın’da fırsata dönüştürüldü Aydın’da çiftçiye umut olacak ejder meyvelerinde ilk hasadı protokol yaptı Kilosu 60 TL’ye toptan satılan ejder meyveleri Aydın tarımına umut oldu

Aydın’da Efeler Kaymakamı Cemal Şahin öncülüğünde başlatılan ‘Efeler Diyarı’nda Pitaya’ projesi kapsamında 15 ay önce toprakla buluşturulan fidanlar meyve verdi. Ejder meyvesi olarak da bilinen ve kilosu tarlada toptan 60 TL’ye satılan ürünlerin ilk hasadı protokol tarafından yapıldı. Tarımda ciddi sıkıntıya neden olan küresel ısınmanın fırsata dönüştürüldüğü proje ile Aydın’daki çiftçilerinin gelirinin ve bölge ekonomisinin artacağı belirtildi.

Küresel ısınma ile yılın 12 ayı ılıman bir iklime kavuşan Aydın’da tropikal meyve üretimine başlandı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in öncülüğünde başlatılan proje ile geçen yıl toprakla buluşturulan fidanlardan ilk hasat yapıldı.

İnsana dokunur çalışmaları ve tarıma yönelik başarılı projeleri ile tanınan Efeler Kaymamı Cemal Şahin, çiftçilere örnek olmak amacıyla geçen yıl bizzat kendi elleri ile diktiği ejder fidanlarından bugün ürün hasat etti. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen hasat programında Kaymakam Şahin’e Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Çıldır, Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar, Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri üretici Ferhat Güçlü katıldı.

Geçen yıl fidan dikme töreninde “Aydın çiftçisi için kurduğum hayallerini toprakla buluşturuyorum” diyerek pitaya fidanlarını toprakla buluşturan Kaymakam Şahin, bu proje ile tarımda ciddi sıkıntı haline gelen küresel ısınmayı Aydın’da fırsata dönüştürdüklerini de kaydetti.

Tarımda pitaya halk arasında ejder adı verilen meyvelerin ekonomik açıdan da oldukça değerli olduğunu belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, “Ejder meyvesi birim alandan birim alandan çok ciddi bir gelir sağlayan bir meyve. Hazırladığımız proje kapsamında şu anda 26 üreticimiz yaklaşık 60 dönüm alanda ejder meyvesi üretimine başladı. Çok farklı sektörden kişiler bu projeye dahil oldu. İlk meyveleri hasat ettik. Kilosu toptan 60 TL’ye satışı yapılıyor” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aydın Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Çıldır da Aydın’daki yeni ürün ve hasadın hayırlı olmasını dileyerek projenin yaygınlaşması halinde Aydın’da herkesin evinin önüne kuracağı küçük seralarla bile ekmeğini kazanabileceğini söyledi.

Sağlık açısından da oldukça faydalı olduğu belirtilen ejder meyvelerinin küresel ısınmadan en çok etkilenen Aydın ve çevresinde yeni bir umut olacağı belirtildi. Ejder meyvesi üreticilerin Ferhat Güçlü, eskiden 2 ay boyunca ciddi kış mevsimi yaşanan Aydın’da 20202021 kış döneminde sadece 6 gece soba ile ısıtma yaparak serada iklimlendirme çalışması yaptığını yılın geri kalan 359 gününde Aydın’da yaşanan sıcaklığın tropikal ürün olan ejder meyvesinin yetişmesine uygun geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.