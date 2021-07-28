Aydın’da araç sayısı arttı

Her geçen gün trafik yoğunluğu artan Aydın’da, Haziran ayında toplam araç sayısı artarak 487 bin 186’ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da 2020 yılı Haziran ayında toplam araç sayısı 464 bin 459 iken, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında bir artış göstererek 487 bin 186’ya ulaştı.

Aydın’da motor kullanımı arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 193 bin 105’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise 193 bin 105 adet otomobil, 10 bin 525 adet minibüs, 2 bin 851 adet otobüs, 74 bin 218 adet kamyonet, 9 bin 246 adet kamyon, 145 bin 48 adet motosiklet, 51 bin 308 adet traktör ve 885 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 18,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış ise 9 bin 325 adet ile motosiklette gerçekleşti.

11 bin aracın devri yapıldı

2021 yılı Haziran ayında Aydın’da toplam 11 bin 600 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 6 bin 908 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 105 adet ile kamyonet, bin 624 adet ile motosiklet, 558 adet ile traktör, 201 adet ile minibüs, 144 adet ile kamyon, 41 adet ile otobüs ve 19 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 815 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Haziran ayında toplam bin 815 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada bin 101 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 421 adet ile otomobil, 137 adet ile kamyonet, 126 adet ile traktör, 26 adet ile kamyon, 3 adet ile minibüs ve 1 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

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