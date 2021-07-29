Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı

Son günlerde artan yangınlar sebebiyle Aydın Valiliğince önemli bir karar alındı. Alınan karar kapsamında Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı giriş çıkışlara kapatıldı.

Ülke genelinde birçok noktada başlayan ve şiddetini artıran orman yangınlarına müdahaleler devam ederken Aydın Valiliğinden önemli bir karar aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişarelerin ardından olası bir yangının önüne geçebilmek adına Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, yeni bir karar alınıncaya kadar giriş çıkışlara kapatıldı.

Olumsuz hava koşullarından dolayı böyle bir karar alındığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır” dedi.

Konu ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Milli Parkımız olumsuz hava şartlarından dolayı ve ziyaretçilerimizin güvenliği amacıyla yeni bir karar alınıncaya kadar ziyaretçi girişine kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.