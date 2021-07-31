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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay'dan yörüklere müze sözü

İHA

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği'nin olağan genel kuruluna katılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dernek üyelerine yeni bir müze sözü verdi.

Başkan Atay'dan yörüklere müze sözü

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği’nin olağan genel kuruluna katılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dernek üyelerine yeni bir müze sözü verdi.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği’nin olağan genel kurulu Savrandere Mahallesi’ndeki Yörük Obası’nda yapıldı. Söz konusu alan içinde bulunan bina, Efeler Belediyesi’nce gerçekleştirilen bakım onarım çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşturulmuş, Yörük Obası olarak bölge halkına kazandırılmıştı. Mevcut dernek başkanı Mevlüt Kenar’ın güven tazelediği kongrede Başkan Atay, dernek üyelerine müjdeli bir haber daha verdi. Aydın Yörük Efe Kültür Derneği’nin ilçenin kültürel birikimine olumlu katkılarda bulunduğunu söyleyen Başkan Atay, Efeler Belediyesi’nin öncülüğünde dernek binasının bir bölümüne müze yapılması önerisinde bulundu. Başkan Atay’ın bu önerisi dernek üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. Atay, beraberindeki birim müdürlerine konu ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması için talimat verdi.

Belediye olarak Kuvayi Milliye şehri Efeler için planladıkları ve gerçekleştirdikleri projelerden söz eden Başkan Atay, “Ben seçimden önce bir söz verdim. ‘Efeler’i marka şehir yapmak istiyorum’ dedim. Efeler’i marka şehir yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kuvayi Milliye Müzesi’ni yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Kuvayi Milliye’nin temelleri bizim sınırlarımız içerisinde olduğu için çok anlam taşıdığını düşünüyorum. Belediye olarak satın almayı planladığımız birkaç noktayı da müze olarak Efeler halkının hizmetine sunacağız. Bu binanın da müze olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Çevre düzenlemesi, yeşillendirme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bir de Efeler Belediyesi olarak çadır hediye etmek istiyoruz. Bugün sizlerle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duydum, herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşma sonrası Aydın Yörük Efe Kültür Derneği üyeleri Başkan Atay’a en az 150 yıllık olduğu düşünülen tarihi bir dibek armağan etti. Şenlik havasında yapılan kongrede Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dernek üyeleri ve konuklarla bol bol sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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