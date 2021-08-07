Çine’de yeşil siyaha döndü

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Aydın’ın Çine ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın gece boyunca devam ederken, yangının zarar verdiği alanlar gündüz ortaya çıktı.

Aydın’ın Çine ilçesi Akçakoca Mahallesi’nde başlayan orman yangını gece boyunca devam etti. Geceyi gündüze çeviren alevlere ekipler müdahale etti. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla bazı bölgelerdeki yangın söndürüldü. Alevlerin terk ettiği alanlarda ise yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı. Bir gün öncesinde ormanın yeşilinin hakim olduğu tepelerde, alevlerin söndürülmesinin ardından yanan alanlar siyaha büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.