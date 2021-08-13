Efeler Belediyesi Bey Camii’nde temzilik çalışması gerçekleştirdi

Efeler Belediyesi, ibadethanelerde bakım, temizlik ve hijyen çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.



Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarında periyodik olarak gerçekleştirdiği hijyen çalışmalarını hızla sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla kolları sıvayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı öncesi kentin tarihi camilerinden Bey Camii’nde temizlik ve hijyen çalışması yaptı. Cami halısının yıkanıp, cemaatin sıklıkla dokunduğu yerlerin silindiği çalışma ile Korona virüse karşı bulaş riski azaltılıp vatandaşlara daha sağlıklı bir ortamda ibadet yapma imkanı sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.