Aydın ADÜ’de devlet hizmeti olunca 6 ay sonra, paralı olunca yarın ameliyat dönemi ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tomografi sonuçları 13 gündür değerlendirilemiyor

Aydın’da yıllardır hizmet veren Tıp Fakültesi Hastanesi’nde vatandaşların devlet tarafından sağlanan sosyal güvence ile tedavi olması her geçen gün zorlaşmaya başladı. Hastanede devlet güvencesi ile ameliyat veya tedavi olmak isteyenlere yaklaşık 6 ay sonraya gün verilirken, para verebilen hastalara karşı bu süre 24 saate kadar düşmeye başladı. Bunun yanında üniversitede görev yapan bazı hekimlerin yasal olmamasına rağmen ameliyatları devletin olanakları ile yapmak yerine para ile şartları daha kötü olan özel hastanede yaptığı öğrenildi. Yaşanan sıkıntının çözümü ve haksızlığın önlenmesi için yetkilileri göreve davet eden vatandaşlar, "Eskiden Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde her şey daha iyiydi. Şimdi para ödemeden sağlık hizmeti almak zorlaştı" diyerek dert yandılar.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet veren Üniversite Hastanesi’nde pek çok tedavi hizmeti para karşılığı yapılmaya başlandı. Aydın halkının üniversiteden ve Tıp Fakültesi’nde görev yapan hekimlerden hizmet almak için ’Bir oda da sen donat’ kampanyası çerçevesinde bağışları ile donatılıp açılan hastanede şimdi ilginç yöntemlerle bir çok işlemin para karşılığı yapılması ilin en büyük sorunları arasına girdi. 20082009 yıllarında üniversitenin ’Bir oda da sen donat’ kampanyasına yoğun destek vererek Tıp Fakültesi Hastanesi’ni bizzat kendisi açan Aydın halkı, son dönemdeki uygulamaları karşısında çaresiz kalınca yetkilileri göreve davet etti.

"Sosyal güvenceni kullanırsan 6 ay sonra, yönlendirilen özel hastaneye gelip para verirsen hemen hizmet"

Çeşitli rahatsızlıkları dolayısıyla üniversite hastanesine gelip tedavi olmak isteyen vatandaşlara, özellikle ameliyat ve çeşitli operasyonlarda 6 ay sonrasına gün verilirken, para ödemeyi kabul edenlerde ise bu sıranın hemen verildiği belirtildi. Bazı hekimler izni olmamasına rağmen özel hastanelerde ameliyata girip para karşılığı çalışırken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, şikayetleri değerlendirdiklerini ancak izinsiz çalışanları tespit edemediklerini söyledi. Aldıkları sağlık hizmeti devam ettiği için resmen şikayetçi olamadıklarını ve ölümden korktukları için istenen paraları ödemek zorunda kaldıklarını belirten bazı kişiler, "Sosyal güvencemiz var. Devlet Üniversite Hastanesi ile anlaşma yapmış. Gidiyoruz. Sıra almak imkansız. Ancak paralı istersek hemen sıra var. Şu anda pek çok kişi, devletin sağladığı sosyal güvenlik haklarını ve imkanları üniversite hastanesinde kullandırılmadığı için para ile üniversitedeki hekime özel hastanede ameliyat oluyor" diyerek ilgili ve sorumluların Özel Hastanelerdeki kayıtlarla üniversite hastanesindeki kayıtları karşılaştırması halinde her şeyin ortaya çıkacağını belirttiler.

"13 gündür tomografi sonucu değerlendirecek hekim yok"

Kronik rahatsızlığı olduğunu tedavisinin daha önceden Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam ettiği için buraya gelmek zorunda olduğunu belirten N.D. isimli bir hasta, "13 gün önce tomografi çekildik. Eskiden çekildiğimiz gün sonucu almaz isek ertesi gün alırdık. 13 gün oldu hala ’biz sonuçları size mesajla bildiririz’ diyorlar. Halen sonuç alamadık. Koskoca Tıp Fakültesi Hastanesi’nde rapor yazacak hekim yokmuş" diyerek üniversite hastanesinin bir an önce içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasını istedi.

"Özerk olduğu için bir şey yapılamıyor"

Aydın'da son dönemde en büyük sıkıntının Üniversite Hastanesi'nden gelen şikayetler olduğunu belirten Sağlık Müdürlüğü görevlileri, bu hastanelerin direk üniversiteye ve YÖK'e bağlı olduğundan dolayı vatandaşın serzenişine karşın soruşturma başlatılamadığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.