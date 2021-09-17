Rektör Aldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ağırladı

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.



Ziyarette duyduğu memnuniyeti belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün eğitimin yanı sıra araştırma, sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiğini yeni akademik yılda da halk ile bütünleşmiş, bilimsel anlamda güçlü bir üniversite olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



Ziyarette bulunan heyet, 20212022 Akademik yılının ADÜ ve öğrencileri için hayırlı olmasını dileyerek sendika ve üniversite arasında eğitim alanında gerçekleştirilecek olan her türlü projeye hazır olduklarını belirtti.



Ziyaret, Rektör Aldemir’in MemurSen Genel Başkanı Yalçın’a hediye takdimi ile sona erdi. Ziyarette, MemurSen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, Eğitim BirSen Aydın 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Taşpınar, Eğitim BirSen Aydın 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Abbak ve yönetim kurulu üyeleri de bulundu.

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