Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren polis, saat 16.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan şüphelilerden biri polise baltayla saldırı girişiminde bulundu. Çıkan arbedede yaralanan şüpheli ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde yapılan aramalara dedektör köpek 'Tina' da destek verdi. Aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, uyuşturucu kullanma aparatı, balta, tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Evde bulunan 3'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN

2021-09-19 00:45:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.