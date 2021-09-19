Aydın’ın Sultanları Balkan Kupası’nda adını finale yazdırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası’ nda Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Uğur İnan Spor Salonu’nda Romanya temsilcisi Voluntari’yi 30 mağlup ederek finalde oynamaya hak kazandı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası’nın Romanya temsilcisi Voluntari ile karşılaştı. İkinci maçına iyi başlayan mavibeyazlı ekip, ilk seti rakibi karşısında 2511 aldı. Aydın BBSK ikinci seti ise 2515 kazandı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Aydın’ın Sultanları, seti 2512 kazanarak salondan 30 galip ayrıldı.
Aydın Sultanları’nın finaldeki rakibini bu akşam 19.00’da oynanacak olan Jedinstvo Aris Thessaloniki maçı belirleyecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.