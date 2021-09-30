Ankesörlü telefonlar da tarihe karıştı

Dünyada ilk telefon konuşmasının üzerinden bugün itibariyle 150 yıl geçerken geride kalan 1.5 asırlık süreçte telefon sisteminde de onlarca değişim oldu. Bir zamanlar yerleşim yerlerinde ve çeşitli merkezlerde gelişmişliğin sembolü olarak görülen ankesörlü telefonlar da zamana yenik düşünce, jetondan sonra ankesörlü telefonlardaki kontörlü telefon kartları da hayatımızdan çıktı.

Türkiye'de ilk olarak 3 Mart 1982'de kullanılan, kurulduğu ilk günlerde büyük, orta ve küçük tip jetonlarla kullanılan sonrasında kartlı sisteme geçen ankesörlü telefonlar, teknolojin ilerlemesi ve cep telefonu kullanımının hızla yaygınlaşması sonucunda kullanılmaz hale geldi. Eskiden herkesin cebinde acil durumlar için jeton, telefon kartı gibi ankesörlü telefonlardan iletişimi sağlayacak ödeme aracı bulunurken, şimdi bunların yerini cep telefonu aldı. İlk çıktığında lüks sayılan cep telefonları ise kısa sürede en elzem ihtiyaçlar arasında yerini aldı.

Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Afrodisyas Antik Kenti’nde yer alan ankesörlü telefonun da uzun süredir hiç kullanılmadığı belirtildi. Acil durumlarda kullanılması için hazır tutulan ankesörlü telefonun önünde, cep telefonları yaygınlaşmadan önce uzun kuyruklar oluşuyordu.

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