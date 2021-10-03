Astsubay geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

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Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İzmir Torbalı Jandarma Komutanlığı’na bağlı Subaşı Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Vural Şen hayatını kaybetti.

Kaza, AydınMuğla Karayolu kırsal Çaltı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Subaşı Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Vural Şen yönetimindeki 48 YH 343 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şen ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Şen’in cansız bedeni Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şen’in cenazesinin memleketi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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