Nazilli'de can dostlar için etkinlik düzenledi

4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü’nde Nazilli Belediyesi personeli ve Nazilli Hayvan Severler Topluluğu (NazPatiler) belediye meydanında düzenledikleri fotoğraf sergisi ve mama dağıtımı ile can dostları için bir kap subir kap mamanın önemine dikkat çekti.



Nazilli Belediyesi’nin desteğiyle farkındalık oluşturabilmek için bir araya gelen ve tamamı gönüllüler tarafından kurulan Naz Patiler topluluğu 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Gününü, Nazilli Belediye meydanında düzenledikleri etkinlikle kutladı. Sokak hayvanları ve besleme gurubunun fotoğraflarından oluşan sergi önünde oluşturdukları standın yanı sıra çarşı içindeki esnaf ile vatandaşa hazırladıkları paket mamaları dağıttı. Can dostlara yönelik Nazilli Belediye Meydanı’nda açılan farkındalık sergisine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Naz Pati Grubu Başkanı Ertan Tombak, gönüllüler ve vatandaşlar katılım sağladı. Vatandaşlar resimlere büyük ilgi gösterirken, hayırsever vatandaşlar tarafından temin edilen kedi evleri ile dağıtılan mamalardan da aldı.



Başkan Özcan konuyla ilgili olarak, “Ben öncelikle değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz Nazilli’yi hep birlikte yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Sivil toplumun değerli önderleri ile birlikte Nazillimizde bu güzel etkinlikleri gerçekleştirmekten ve bize emanet edilen bir şeye birlikte sahip çıkmaktan ben kıvanç duyuyorum, büyük mutluluk duyuyorum. Nazilli için yapılmış her şeyin içerisindeyiz. Süreçlerin hepsinde tamamının takipçisiyiz. Bize gelen, bizden destek isteyen, bizim yaptığımız faaliyetlere destek veren bütün STK’lara teşekkür ediyorum. Özellikle sokağa çıkma yasağı olan günlerde değerli arkadaşlarımız ile gönüllülerimiz ile çalışan mesai arkadaşlarımızla beraber sokak sokak, mahalle mahalle dolaştık. Derneklerimiz ile beraber, Kent Konseyimiz ile beraber çalışmalar yaptık. Güzel bir örgütlenme yaptık, iyi bir çalışma yürüttük ve bu çalışma Türkiye’deki örnek çalışmalardan bir tanesi idi. Hiçbir canlıyı dışarda bırakmadık. Bölgemize hitap etmeye öze gösterdik. Yangın dönemlerinde Karacasu’daki beslemelerin mümessilini biz oluşturduk. Çok güzel işler yaptık, inşallah daha iyilerini yapmayı Allah nasip eder. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, gönül veren her kese, Nazilli halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu değerlere sahip çıktıkça, inşallah Nazilli’miz daha iyi günlere ulaşacak” açıklamasında bulundu.



4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde, Nazilli Belediyesinin öncülüğünde can dostları için bir farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Naz Pati Gönüllü Hareketi Lideri Ertan Tombak, “Biz Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın katkılarıyla gönüllü arkadaşlarımızla birlikte Nazilli ve çevresindeki bütün mahallelerimizdeki can dostlarımızı besliyoruz. Hafta içi ve hafta sonu beslemelerinde yaklaşık 25 paket mamayı özellikle ücra noktalardaki can dostlarız sunuyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız özverili çalışmaları da bugün ki fotoğraf sergimizde kısmen paylaştık. Mama desteğinin yanı sıra belediye personeli ve gönüllü arkadaşlarımız ile sokaklarda hasta, yaralı ya da zor durumda kalan canların tedavi ilaç desteği ve bakımlarını yaptırıyoruz. Yine bu canların sahiplendirilmesi için gerekli bağlantıları kuruyoruz. Belediyemiz mama desteği yanı sıra bu canlara ulaşılmasını da sağlıyor. Bugün yine başkanımızın desteği ve gönüllü arkadaşlarımızın desteği ile hazırladığımız mamaları vatandaşlarımıza dağıttık. Bizden başka canlıların da olduğu hatırlatıp farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah amacımıza ulaşmışızdır. Her ne olursa olsun, konumunuz ne olursa olsun, merhametimiz. Vicdanımız bir tık önde olsun. Bütün canlıları koruyalım. Herkes yaşadığı yere 1 kap mama 1 kap su koysun. Can dostlarımız aç ve susuz kalmasın” diye konuştu.

