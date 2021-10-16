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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda İşlendirme Ofisi turizm sektörüne istihdam kaynağı oldu

İHA

Kuşadası’nda İşlendirme Ofisi turizm sektörüne istihdam kaynağı oldu

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan 'İşlendirme Ofisi Hizmet Noktası’ 2021 yılı yaz sezonunda 300 kişinin turizm sektöründe iş bulmasını sağladı. Turistik işletmelere yerleştirilen vatandaşlar ile nitelikli eleman ihtiyaçları karşılanan iş verenler böyle bir imkanı sunduğu için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Pandemi Türkiye’de en çok turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Salgın döneminde birçok turistik işletme tatil rezervasyonlarının rafa kaldırılması nedeniyle kapısına kilit vurdu. Turizm alanında çalışan personelin büyük bir kısmı başka sektörlere geçti. Bu nedenle Kuşadası’nda nitelikli eleman bulmada sıkıntı yaşayan işletmelerin imdadına 'İşlendirme Ofisi Hizmet Noktası’ yetişti.

İşlendirme Ofisi Hizmet Noktası aracılığıyla, 1 Temmuz15 Ekim tarihlerini kapsayan 3.5 aylık dönemde, turizm sektöründe iş arayan nitelikli 300 kişiye istihdam imkanı sağlandı. Otel, restoran ve kafeterya gibi işletmelerde çalışmaya başlayan vatandaşlar ile nitelikli eleman ihtiyaçları giderilen yöneticiler uygulamadan duydukları memnuniyeti Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederek dile getirdi.

Başta turizm olmak üzere tüm sektörlerle yakın temas halinde olduklarını belirten belediye meclis üyesi ve İşlendirme Ofisi Hizmet Noktası Sorumlusu Özgün Limoncu, “Kuşadası, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Korona virüs salgını maalesef en çok bu sektörü olumsuz etkiledi. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 2021 yılı yaz sezonunda iş arayanlar ile iş verenlerin taleplerine cevap vermeye çalıştık. En büyük hedefimiz kentimizdeki işsizlik sorununu azaltabilmek” diye konuştu.

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