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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TES-İŞ Aydın’da Gültekin dönemi

İHA

TES-İŞ Aydın’da Gültekin dönemi

TESİŞ Sendikası Aydın Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşandı, 2 liste ile gidilen başkanlık seçimlerini 86 oy ile Kazım Gültekin kazandı. TESİŞ Aydın’da Gültekin dönemi başlarken mevcut başkan Mustafa Aydın ise 46 oy aldı.
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TESİŞ) Aydın Şubesi, 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Birliktelik ve örgütlenmenin gücüne vurgu yapılan genel kurulda, şube başkanı ve yönetim kurulları da şekillendi. 2 adaylı gidilen seçimlerde başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Mustafa Aydın ve rakibi Kazım Gültekin yarıştı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, faaliyet raporunun okunmasının ardından seçilen divan kuruluna TESİŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Ozil başkanlık etti. Divan kurulu tarafından üyelere sunulan yeni listeler oy birliği ile kabul edilirken, yapılan seçimlerde mevcut başkan Mustafa Aydın 46, rakibi Kazım Gültekin ise 86 oy aldı.
TESİŞ Aydın’da Kazım Gültekin dönemi başlarken yeni yönetim, Sefer Yılmaz, Ali Kaba, Cihan Taşkıran ve Ergin Erbes'den oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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