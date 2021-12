Aydın'da yılın son deve güreşi binlerce kişi tarafından izlendi

Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)AYDIN'da 180 devenin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın son deve güreşi yapıldı. Geleneksel Aydın Deve Güreşi Festivali'ni güzel havanın da etkisiyle binlerce kişi izledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ilıcabaşı Güreş Alanı'ndaki geleneksel deve güreşleri yapıldı. Havanın güzel olmasıyla birlikte yoğun katılım gösteren güreş severler, pehlivan develerin mücadelelerini izlerken diğer yandan da piknik yaptı. Güreş öncesi, protokol üyeleri ile birlikte arenayı dolaşarak güreşi izlemeye gelen vatandaşları selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlara kırmızı karanfil dağıttı. Güreşleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar izledi.

Binlerce vatandaşın büyük bir ilgiyle izlediği deve güreşlerinde 180 deve kıran kırana güreşti. Güreş sırasında zaman zaman bazı develerin rakiplerinden kaçarak güreşleri izleyen vatandaşlara doğru koşması heyecan yarattı. Aydın Büyükşehir Kupası Güreşi'nde karşılaşan Number One ile Aşkın Hermiyas isimli develer berabere kaldı. Çekişmeli geçen Dünya Kupası Güreşleri karşılaşmasında ise Karagözoğlu ile Kılıçbey isimli deve güreşti. Bu develer de birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Güreşleri kazanan develerin sahiplerine kupaları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Geleneksel Aydın Deve Güreşi Festivali'nin Dünya Kupası Güreşleri finalinde konuşan Başkan Çerçioğlu, bu tür organizasyonların esnafa güç verdiğini ve kültürü her daim yaşatacaklarını ifade ederek, "Aydın'da kültürleri yaşatmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası'nın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Görüldüğü gibi bir panayır havasında gerçekleşiyor ama en önemlisi de dünden bu yana otellerde yer kalmadı. Restoranlar doldu, esnafımız bu durumdan gayet memnun. Bu tip organizasyonlar esnafımıza güç vermektedir. Hep beraber buradayız. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.nde 2'nci Dünya Kupası Güreşleri ile Aydın Büyükşehir Kupası GüreşiDHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-12-26 18:49:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.