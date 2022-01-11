ADÜ’de akademik yükseltme töreni gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi’nde akademik olarak unvanı yükseltilerek bir üst unvana atanma başarısı gösteren öğretim üyeleri için Atatürk Kongre Merkezi’nde Akademik Yükseltme Töreni düzenlendi.

Törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, fakülte dekanları ile öğretim üyelerimiz katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ Teknokent 5 yıllık kuluçka teknoparklar içerisinde Türkiye ikincisi oldu. Üniversitemiz TÜBİTAK Tr dizilim sıralamasına göre 217 üniversite arasında yayınlar sıralamasında 23., atıf sıralamasında 24., proje oluşturma sıralamasında ise 15. oldu. Bu başarılar bilim insanlarımızın içerisindeki elmas madeninin ifşasıdır. Veteriner Fakültemiz dünyada 154. sırada, Diş Hekimliği Fakültemiz Uluslararası Sağlık Turizmi sertifikasına sahip olan Türkiye’deki tek fakülte. Tıp Fakültemiz akreditasyon çalışmalarında son noktada. Spor Bilimleri Fakültemiz ve Devlet Konservatuarımız ise ulusal ve uluslararası alandaki başarıları ile gururlandırıyor. ‘Şampiyonlar Okulu’ olarak nitelendiriliyor. Bütün bunlar bizler için gurur vesilesi sizin de ADÜ’lü olmanın ayrıcalığınızı hissetmenizi isterim” dedi.

ADÜ’nün son dönemde önemli başarılara imza attığını vurgulayan Rektör Aldemir, “Üniversitemizde birbirinden kıymetli öğretim üyelerinin olmasının onur ve gurunu yaşıyorum. Huzur ve sükûnet içerisinde ortaya koyduğunuz bilimsel çalışmalar Üniversitemizi ileriye taşıyor. Sizlerin ve öğrencilerimizin başarıları ile gurur duyuyorum. Vatan, millet, bayrak ve ezana olan bağlılığımızla; Ülkemizin geleceğine ve medeniyetine yapacağınız katkıların her zamankinden daha fazla olacağına inanarak başarılar diliyorum” diye konuştu.

Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri akademik olarak unvanı yükseltilerek bir üst unvana atanma başarısı gösteren öğretim üyelerine cübbelerini giydirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.