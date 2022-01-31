Nazilli Belediyespor'da Mehmet Özdıraz gitti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı maç yapamadan geçiren Nazilli Belediyespor'da orta saha oyuncusu Mehmet Özdıraz takımdan ayrıldı. Sezon başında Afjet Afyonspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Silahtaroğlu Vanspor FK ile anlaşma sağladı. Nazilli Belediyespor'da bonuslarla birlikte yıllık 500 bin TL alan Mehmet'in yönetimle anlaşmazlık yaşadığı için ayrılık kararı aldığı bildirildi. Mehmet Özdıraz, Nazilli Belediyespor'la çıktığı 18 müsabakada 3 gol atma başarısı göstermişti. DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-01-31 11:28:20



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