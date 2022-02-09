Kuşadasıspor'da imzalar konuştu

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KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da Erman Kılıç'ın yerine teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ı getiren yönetim transferin son gününde 3 oyuncuya sözleşme imzalattı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş altyapısından 18 yaşındaki Azerbaycan asıllı orta saha oyuncusu Yusuf Oral'la 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, İstanbulspor'dan 20 yaşındaki sol bek Muhammet Şahin ve Fatih Karagümrük'ten 19 yaşındaki stoper Emir Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-02-09 12:09:35



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