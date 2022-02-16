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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'in 4'üncü Kitap Kafesi Ata Mahallesi'nde açıldı

İHA

Efeler'in 4'üncü Kitap Kafesi Ata Mahallesi'nde açıldı

Efeler halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ata Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4’üncü Kitap Kafe’nin açılışını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz ay Orta Mahalle’de hizmete giren 3’üncü Kitap Kafe açılışında her ay bir kitap kafe açma sözü veren Başkan Atay, düzenlenen coşkulu törenle 4’üncü Kitap Kafe’nin açılışını gerçekleştirdi. Efeler’i 'marka kent' yapma yolunda Başkan Atay’ın hayata geçirdiği projelerden biri olan Kitap Kafe’nin 4’üncü şubesi, Ata Mahallesi Tepecik Bulvarı 623 Sokak No:2 adresinde hizmete açıldı.

Efeler halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Tunceli Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli İl Genel Meclisi Üyeleri, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4’üncü Kitap Kafe’nin açılışı dolayısıyla Başkan Atay’a tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, “Efeler Belediyemiz tarafından hizmete açılan Kitap Kafe’nin 4’üncü şubesinin açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözünü kendilerine rehber edinen belediyemizi ve Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ı yürekten kutluyor, açılışa katılan tüm Efelerli misafirlerimize sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Gelecek neslin bilgiyle donanmış nesiller olması için gerekli mekanları ve şartları oluşturmaları gerektiğini belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bu törenle Kitap Kafelerimizin 4’üncüsünü açıyoruz. Gelecekte ülkemizi yönetecek olan çocuklarımızın bilgili olmalarını istiyoruz. Rahmetli Uğur Mumcu’nun dediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmalarını istemiyoruz. Bilgi sahibi olup fikir sahibi olmalarını istiyoruz. Ama onlara da bu olanağı sağlayacak mekanlar yapmamız gerekiyor. Bu nedenle seçimden önce verdiğimiz sözlerin birini daha yerine getirmekten büyük bir onur, mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Kitap Kafelerin öğrenciler ve bilgiye açık olan herkes için gerekli tüm olanaklara sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Atay, “Kitaplar burada, bilgisayarlar, internet bağlantısı burada. Çocuklarımız, gençlerimiz burada her türlü olanaktan yararlanabilecekler. Sanayi esnafı kardeşlerim, çocuğunuz okuldan çıktıktan sonra burada ders çalışacak siz de işten çıktıktan sonra onu alıp evinize gideceksiniz. Boş zamanında çocuğunuz burada hem sosyalleşecek hem eğitimine devam edecek hem de bilgi eksikliğini giderecek” dedi.

Eğitime çok önem verdiğini ve bilgili nesiller yetiştirmeyi görev edindiğini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, Efeler halkına verdiği her mahallede Kitap Kafe sözünü her mahalleye bir Hanımevi açacakları müjdesiyle de tazeledi. Başkan Atay, “Her mahallede hem Kitap Kafe hem de Hanımevi açacağım. Size verdiğim sözleri yerine getirmeye devam edeceğim. Kitap Kafe, Ata Mahallesi’ne, Efeler’imize hayırlı uğurlu olsun” diyerek konuşmasını noktaladı.

Açılışa katılan yazarlar Talat Avcı ve Tahsin Şimşek ise konuşmalarında, Efeler’e Kitap Kafeler kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı kutlayarak, böylesine önemli bir projeyi hayata geçirdiği için kendisine ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiler.

Ata Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Akay da yaptığı konuşmada mahallesinde açılan Kitap Kafe’nin başta öğrenciler olmak üzere tüm Efeler halkına hayırlı olmasını diledi. Muhtar Akay, “Böyle bir ilim ve irfan yuvasını mahallemize kazandıran Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’a ve emeği geçen tüm personeline ayrı ayrı teşekkür eder, hizmetlerinin devamını dilerim” diye konuştu.

Kesilen kurdeleyle 4’üncü Kitap Kafe hizmete açılırken, Başkan Atay misafirleriyle yeni Kitap Kafe’yi gezerek incelemelerde bulundu.

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