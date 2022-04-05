Yenipazar MYO öğrencileri Afrodisias antik kentine gezi düzenledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Karacasu ilçesine bağlı Afrodisias Antik Kenti ve Afrodisias Antik Kenti Müzesi’ne gezi düzenledi.



Okul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serkan Özdemir’in koordinatörlüğündeki geziye, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de destekte bulundu. Öğrenciler, Afrodisias Antik Kenti ve müzenin ardından Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Aksoy eşliğinde Tarihi Çömlekçiler Çarşısı ve Mimari Dekoratif Sanatlar ve Mimari Restorasyon atölyelerini gezdi.



Gezinin sonunda Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve Karacasu Esnaf Odası Başkanı Sefa Töz, kafiledekilere Karacasu pidesi ikram etti.

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