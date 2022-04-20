Efeler Adile Naşit Sokak'taki çalışmalarda sona yaklaşıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçenin modern bir görünüme sahip olabilmesi için de çalışmalarına devam ediyor.



Başkan Atay’ın geçtiğimiz yıl hizmete açtığı HasanefendiRamazanpaşa Mahallesi’ndeki Münir Özkul Sokak’ın açılış töreninde söz verdiği Adile Naşit Sokak’ın yapımında sona gelindi. Münir Özkul Sokak’ın bir alt sokağı olan 1919 Sokak, yapılan yenileme çalışmalarının ardından daha modern bir görünüme kavuşacak.



Çalışmalarını sürdüre Başkan Atay sokaktaki çalışmaların çok hızlı bir şekilde tamamlanacağını ifade ederek, parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını ve sokak girişine de iki adet süs havuzu yapıldığını söyledi. Yenilenen ışıklandırma çalışmaları ile de, sokağın ışıl ışıl, modern bir görünüme sahip olacağını ifade eden Başkan Mehmet Fatih Atay, yenileme çalışmalarının işyerlerine zarar vermeden ve esnafı mağdur etmeden yapıldığını belirtti.



Usta sanatçı Adile Naşit’in adını Efeler’de yaşatacak olan sokakta yıllardır esnaflık yapan vatandaşlar, Efeler Belediyesi’nin çalışmalarından çok memnun olduklarını ifade ederek Başkan Mehmet Fatih Atay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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