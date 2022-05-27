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ADÜ Yenipazar MYO’da 'Acil Durum ve Yangın Tatbikatı' gerçekleşti

İHA

ADÜ Yenipazar MYO’da 'Acil Durum ve Yangın Tatbikatı' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu’nda (MYO), ADÜ İş Sağlığı Güvenliği Birimi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibinin katılımlarıyla Acil Durum ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, Yenipazar MYO akademik, idari personeli ve öğrencileri katıldı. Yüksekokul Konferans Salonu’nda acil durum, yangın ve yangın söndürmeye yönelik bilgilendirme sunumunun ardından, Yüksekokul destek ekibine ve öğrencilere tatbikat yaptırıldı. Yenipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal’in İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kadrosuna, itfaiye ekibine ve tatbikata katılan herkese teşekkür etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.

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