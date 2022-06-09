Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne dijital hastane belgesi

Aydın’da hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS) OEMRAM modelindeki 6. seviyeye yükseldi.



Sağlık Bakanlığı ve HIMSS Avrupa işbirliği ile yürütülen “Dijital Hastane” sertifikasyon çalışmaları çerçevesinde Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, HIMSS Türkiye temsilcileri tarafından validasyon ölçümü yapıldı. "Dijital hastane" derecelendirme kriterlerine göre, en üstte yer alan 7. seviyeye bir adım daha yaklaşan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, HIMSS kriterlerini yerine getirerek yapılan ölçümlerin ardından OEMRAM Seviye 6 kriterlerini karşıladığını başarılı bir şekilde gösterdi ve HIMSS OEMRAM Seviye 6 ödülünü almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.