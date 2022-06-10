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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenipazar MYO mezuniyet töreni gerçekleşti

İHA

Yenipazar MYO mezuniyet töreni gerçekleşti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

ADÜ Yenipazar MYO 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal, Nazilli İİBF Dekanı Yusuf Kaderli, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Yüksekokul akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve aileleri ile konuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal, “Değerli öğrencilerimiz, keşke kendinizi bizlerin gözleriyle görebilseydiniz. Bizler sizlere baktığımızda gençliğin bitmek bilmeyen enerjisini, güzelliğin sevginin en temiz halini görüyoruz. Önümüzü aydınlatan, yarınlara umutla bakmamızı sağlayan işte sizlerden yansıyan bu ışıktır. Işığınız hiç sönmesin, sizlerde umutlarınızı geleceğe taşıyın, aydınlık yarınlarımızın rehberi siz olun. Bu yolculukta bilimden ve kurucu önderimiz Atatürk’ten ilham alın. Böylece yürüyüşünüz emin adımlarla gerçekleşecek ve yorulmayacaksınız” dedi.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın konuşmasında, “Üniversitemiz, pandemi döneminde bile eğitim öğretime ara vermemiş ve süreci başarıyla yönetmiştir. Sizlerden beklentimiz yaşamınızın bundan sonraki döneminde de ahlaklı ve başarılı birer birey olmanızdır. Hepinizi tebrik ederim” diye konuştu.

Yüksekokul dönem birincisi Fatma Nur Sukuti ise eğitim öğretim hayatları boyunca destek olan ailelerine ve hocalarına teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından önce 26. düzenlenen ADÜFEST spor müsabakalarında voleybolda üniversite ikincisi olan Yenipazar MYO Erkek Voleybol Takımına ikincilik kupası verildi.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm birincisi Berna Akyüz, Bankacılık ve Sigortacılık İÖ birincisi Sanem Arslan, Emlak Yönetimi Bölüm birincisi Fatma Nur Sukuti, İşletme Yönetimi Bölüm birincisi Mehtap Başaran, Maliye Bölüm birincisi Eslem Beyazay, Maliye İÖ birincisi Yaren Sude Bulutlar, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm birincisi Berna Ceylan’a plaketleri verildi.

Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından tören, öğrencilerin kep atmalarıyla sona erdi.

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