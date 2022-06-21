Diş Hastanesi, 1 ayda 18 bin hastayı tedavi etti

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mayıs ayında toplam 18 bin 622 hastayı tedavi etti.



Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın, sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşırken, Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi son 1 aylık raporunu açıkladı. Diş sağlığı için hastaneye başvuran vatandaşlar sağlığına kavuşurken, diş hastanesinin Mayıs ayı karnesi geçer not aldı.



Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne, Mayıs ayı içerisinde 22 bin 540 poliklinik başvurusu yapılırken toplam 18 bin 622 hasta tedavi edildi. Son 1 ay içerisinde, 4 bin 414 hastaya dolgu tedavisi, bin 59 hastaya kanal tedavisi, 223 hastaya cerrahi müdahale, 131 hastaya implant, 5 bin 764 hastaya sabit protez, 376 hastaya ise hareketli protez yapıldı.



Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile Aydın’ı sevk alan bir il konumuna getirmek için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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