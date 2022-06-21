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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Amfi Tiyatro'nun ilk hafta konserleri belli oldu

İHA

Didim Amfi Tiyatro'nun ilk hafta konserleri belli oldu

Didim Amfi Tiyatro'nun ilk haftasında muhteşem konserler vatandaşlar ile buluşacak. Senfoni Orkestrası, 23 Haziran Perşembe günü, Didim Amfi Tiyatro açılış töreninin hemen ardından Didimliler ile buluşacak. Ünlü sanatçı Melek Mosso 24 Haziran Cuma günü ve adı ülke sınırlarını aşan Selda Bağcan 26 Haziran Pazar günü eşsiz şarkılarını Didim Amfi Tiyatro sahnesinde seslendirecek.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında bulunan, 3 bin 500 kişi kapasitesiyle Türkiye turizmine büyük katkı sunması beklenen Didim Amfi Tiyatro'nun yapım çalışması tamamlandı. Didim 2'nci Koy'da yükselen Didim Amfi Tiyatro'nun açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da katılacağı görkemli bir tören ile 23 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve sanatın yeni merkezi haline gelecek olan Didim Amfi Tiyatro'nun ilk hafta konserleri belli oldu. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerin ilki, Didim Amfi Tiyatro'nun açılış gününde gerçekleştirilecek. Senfoni Orkestrası, unutulmaz eserler ile 23 Haziran Perşembe günü saat 20:00'da Didimli sanatseverler ile buluşacak.

Açılışın hemen ardından, 24 Haziran Cuma günü ünlü sanatçı Melek Mosso Didimliler için Didim Amfi Tiyatro'da sahne alacak. Saat 21:00'da başlayacak konserde Mosso, sevilen parçalarını Didimliler için seslendirecek.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde geçmişte de Didimliler ile buluşan Selda Bağcan, Didim Amfi Tiyatro'nun üçüncü konserini gerçekleştirmek üzere 26 Haziran Pazar günü kente gelecek. Saat 21.00'da başlayacak konserde Bağcan, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserleri ile Türkiye'nin dört bir yanından eşsiz türküleri Didim Amfi Tiyatro'nun eşsiz atmosferinde seslendirecek.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

“Kültür ve sanatın yeni merkezine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”
Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek konserlere vatandaşları davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Hummalı çalışmalarımız sonucu Didim Amfi Tiyatro'yu kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımız ile buluşturduk. Kültür ve sanatın yeni merkezi haline gelecek olan Didim Amfi Tiyatro'nun 23 Haziran Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilecek olan açılış törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Didim Amfi Tiyatro'nun açılış haftasında bomba gibi etkinlikler de vatandaşlarımız ile ücretsiz olarak buluşacak. Açılış töreninin hemen ardından Senfoni Orkestrası Didimli vatandaşlar için eşsiz eserlerini seslendirecek. 24 Haziran Cuma günü Melek Mosso, 26 Haziran Pazar günü ise Selda Bağcan yine Didim Amfi Tiyatro'da Didimliler ile buluşacak. Didim'in doğasının Ege Denizi'nin mavisi ile buluştuğu Didim 2'nci Koy'da yer alan Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek konserlere tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

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