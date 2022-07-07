Didim’de çatı katına uyuşturucu gizleyen şahıslar tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri bir evin çatı katında uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili göz altına alınan iki şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri uyuşturucu madde sattığı tespit edilen iki şahsı göz altına aldı. Şahısların evinde yapılan aramalarda ise çatı katında toprağa gizlenmiş halde 1 adet hassas terazi ile 8 parça halinde satışa hazır olarak 18.09 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan R.Z ve Ş.G adlı şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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