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Didim'de orman yangını faciasının önüne belediye ekipleri geçti

İHA

Didim'de orman yangını faciasının önüne belediye ekipleri geçti

Didim'de ormanlık alanda başlayan yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'ne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Hava sıcaklıklarının 35 dereceye kadar yükseldiği Didim'de Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri yangınlara karşı teyakkuza geçti. Bugün günün erken saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi civarında bulunan ormanlık alandan yangın ihbarı alan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Didim İtfaiye Amirliği ekipleri, hızla olay yerine giderek alevlere müdahale etti. Hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Didim Belediyesi de destek verdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile bölgeye giden Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yangının önüne geçmek için yoğun mücadele gösterdi. Ekipler, bölgede yaşayan ve yangından etkilenen canlılara da gerekli müdahaleyi gerçekleştirildi.

Yangının söndürülmesinin ardından Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, ekiplere hızlı müdahalelerinden dolayı teşekkür etti.

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