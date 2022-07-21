Tanıtım bahane yaz konseri şahane Necdet Yapı yeni projesini 7 sanatçı ile tanıtacak

Kendine özgü mimarisi ve projesi ile Didim’de birçok projeye imza atan Didim Necdet Yapı yeni projesinin tanıtımını ünlü sanatçılarla yapacak. Didim halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin adeta müziğe doyacağı gecede Safiye Soyman, Tuğba Ekinci, Serenserengil’in de aralarında bulunduğu 7 ayrı ses sanatçısı sahne alacak.

Didimli iş insanı Necdet Özer tarafından yapılan "NWorld" projesinin tanıtımı için düzenlenen konserlerin 22 Temmuz Cuma günü saat

20:00'de Altınkum Mahallesi Aldemir Caddesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

NWorld Projesinin tanıtımı için özel düzenlediği konserde Seren Serengil, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mahmut Tuncer, Tuğba Ekinci, Çılgın Sedat ve Enver Çelik’in muhteşem bir konseri ile Didimlilere ve tatilini Didim’de geçirenlere jest yapmak istediklerini belirten Necdet Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer “Didim’in gelişimi ve tanıtımı için birçok sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oldu. Son projemiz NWorld ile konutlarımıza yakışacak bir tanıtım gecesi ile halkımıza hem jest hem de teşekkür etmek istedik. Didim, bize göre dünyanın yaşanılacak en güzel yerlerinden biri. Didim’e yakışacak yapılar üretmeye çalışırken, çok değerli Didim halkının yerli ve yabancı turistlerimizin doyasıya eğlenecekleri bir gece tertip ettik” diyerek ücretsiz olan bu konsere herkesin davetli olduğunu söyledi.

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