Başkan Atabay, Akbüklü vatandaşların sorunlarını dinledi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi yöneticileri, Akbük Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Atabay, Akbük Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilecek olan 2'nci etap kanalizasyon çalışmasını da müjdeledi.



Yürüttüğü sosyal belediyecilik politikası ile adından tüm Türkiye'de söz ettiren, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen projeler ile Didim'i turizmin revaç gören kentleri arasına sokan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, saha çalışmalarını sürdürüyor.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Akbük Kültür ve Çevre Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen mahalle toplantısı ile Akbüklü vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya Başkan Atabay'ın yanı sıra Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve yönetimi, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den görevliler katıldı.



“Başkan Atabay müjdeyi verdi”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Akbük'te yapımı gerçekleştirilecek olan 2'nci etap kanalizasyon çalışmaları için 11 Ağustos'ta ihaleye çıkılacağının müjdesini verdi. İhale sonrasında çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Başkan Atabay, "Kanalizasyon için düşüncemiz ya derin deniz deşarjı yapılacak körfeze verilmesi ya da 67 kilometrelik mesafede Didim arıtmasına bağlanmasıydı. Akbük körfezindeki sistem denizdeki akıntı sebebiyle düşünülmedi. Diğer sistem içinde Didim’e bağlanmasına karar verilip proje çizildi. Süreç içerisinde 1 buçuk yıllık sürede İller Bankasınca ihalenin bekletilmesi ve kredinin alınması süreci oldu. Uzun süre bekledikten sonra tüm izinleri aldık ve sözleşmeleri ASKİ yaptı. Kısa süre öncede İller Bankası'ndan ihale kararını aldık. 11 Ağustos’ta ihale yapılacak. İlk projede 57 milyon olan proje bedeli ve hattın fazlalaşmasından dolayı 200 milyon TL’lik projenin bedeli hazır bir vaziyette ve Ağustos’un 11’inde ihalesi yapılacak. Çok zor koşullarda bu süreç yapıldı. Güncel yaşamda her şeye zam geliyor ve böyle dev bir projenin ihalesini yapmak da zor. Bu Akbük için bir milat, bu sistem Didim arıtmasına bağlanacak. Bekleme ve askı süresi bittikten sonra Ekim ayının sonunda ilk kazma vurulacaktır. Sıkıntı çıkmazda eğer bu kış başı gibi çalışmalar başlar. Bu bize ne getirecek; sistemin geçtiği yerlerde sıcak asfalt yapıldı, ara yollar park taşı döşendi, kaldırımlar yapıldı. Yollar temiz olacak. Sivrisinek mücadelesinde iş yükü hafifletilecek. Bunların içinde bizim yapacağımız birçok projeler var" dedi.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın konuşmasının ardından mikrofon vatandaşlara uzatıldı. Çeşitli konularda sorunlarını ve taleplerini dile getiren vatandaşlara Başkan Atabay ve ilgili Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ görevlileri cevap verdi. Söz almak isteyen her vatandaşa mikrofonun uzatıldığı toplantıda Akbüklü vatandaşlar birçok konuda taleplerini bizzat Başkan Atabay'a iletme şansına erişti. Vatandaşların taleplerini not alan Başkan Atabay, konularla kısa süre içerisinde ilgileneceklerinin ve gerekli çözümü üreteceklerinin sözünü verdi.

