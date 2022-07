Nazilli’nin il olması için kurulan platform ilk toplantısını yaptı

Aydın’ın Nazilli ilçesi il olmak için çabalarını sürdürürken Nazilli İl Olsun Platformu, geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.



Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çevre belediye başkanları ve yardımcıları siyasi partilerin ilçe temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’ın öncülüğünde bilgi alışverişinde bulundu.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan: “Aydın’ın doğusu olarak tanımlanan Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar ve Nazilli ilçeleri, 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren özellikle ekonomik anlamda zayıflamaya, sermaye ve gelir kaybına uğramaya başlamıştır. Sümerbank, Köytaş, polis okulu gibi bölgenin önemli üretim ve istihdam değerlerinin kapanması ve yaşanan küresel ekonomik krizlerin de etkisiyle Nazilli ve çevre ilçelerimizin refah düzeyi düşmüştür. Ayrıca Aydın ilinin büyükşehir yasası çerçevesinde alınmasının ardından kamu gelirlerinin paylaşımı ve dağıtımıyla ilgili şikayetler artmıştır. İl merkezine mesafesi bulunan birçok ilçe ve mahalle mağdur olmuş, ilçe belediyeleri almaları gerektiğini düşündükleri pay ve gelirlerden mahrum olmuşlardır. İlçe belediyeleri ve kurumları adeta büyük şehirim bir mahallesi veya köyü durumuna gelmiştir. Genel anlamda büyükşehir yasasıyla böyle bir ortamın amaçlanmadığı tahmin edilmekle beraber, Aydın gibi gelişmiş ilçelere ve ilçelerdeki yoğun nüfusa sahip olan iller için büyük şehir yasasının uygun olmadığı, olumlu sonuçlar vermediği, yeni durumun eskiyi aratır hale geldiği tecrübeyle sabittir. Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerden dolayı Nazilli İl Olsun Platformu olarak; Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinin, kendi yol haritasını, kendi kaderini belirleme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Önümüzde bu konuda bir fırsat bulunmaktadır. Ancak Nazilli il olacaksa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşu ilçeleri ve köyleri ile birlikte var olacaktır. Bu iradeyi ve mücadeleyi komşu ilçelerimiz ile birlikte vereceğiz. Bölgemizdeki her ilçenin, her mahallenin ve her köyün kendine özgü değerleri, kendine has coğrafi özellikleri bulunmaktadır. Değerlerimizi koruyacak, gelecek nesillere bozulmadan aktarılmasını sağlayacağız. Nazilli’nin vilayet olması konusunda birlikte hareket edeceğiz. Zorlukları nasıl birlikte omuzladıysak sefayı da birlikte süreceğiz” dedi.



Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent’in gelişen OSB’si ile Türkiye’nin en büyük firmalarına ev sahipliği yaptığını, Nazilli’ye de büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Her ilçenin bütçesi kendisine kalsın. Başka ilçelere kaydırılmasın. Nazilli’nin il olması bölgenin daha hızlı kalkınmasına yol açacaktır. Türkiye’nin en büyük fabrikasını Buharkent’e kuruyoruz. Hepimize büyük katkısı olacak. Biz de Nazilli’nin il olmasını destekliyoruz” dedi.



“85 yıllık hasretin son bulmasını istiyoruz”

Toplantıdaki son konuşmacı belediye başkanı olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’da, Nazilli İl Olsun Platformu’na teşekkür ederek, “Nazilli, 1984 yılına kadar ekonomik ve iktisadi nüfus verileri dikkate alındığında hem Aydın’dan hem Denizli’den büyük bir ilçedir. Nazilli’nin il olması hikayesi 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle başlayan bir hedeftir. 85 yıllık hasrettir. Devlet ve kamu idarecilerimiz Nazilli’nin il olma konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın hep beraber neticesini alacağız. Nazilli’nin il olması ve Sümer Üniversitesi olması için biz elimizden geleni yapacağız. Hepimizin kurtuluşu Nazilli’nin il olmasına bağlıdır” dedi.



Belediye başkanlarının konuşmalarının ardından söz alan STK temsilcileri ve vatandaşlar görüşlerini ve dileklerini ifade etti. Toplantı son olarak hatıra fotoğrafı ile son buldu.

